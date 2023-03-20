Forma yarışı!

Trabzonspor'da sol kanat için ciddi bir forma savaşı yaşanacak. Sezon başında transfer edilen ve Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasından sonra bu bölgedeki performansı hep eleştirilen Trezeguet ile geçtiğimiz hafta bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Lazar Markovic sıkı bir rekabete hazırlanıyor.ısa süre içerisinde ikili arasındaki rekabeti ateşlemeyi hedefleyen teknik ekibin, oyun organizasyonlarını da daha çok kanatlar üzerinden kurmayı düşündüğü öğrenildi.TRABZONSPOR'DA 25-26 Mart'ta yapılacak olan seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecek. Doğan'ın burada ekibiyle birlikte bir durum değerlendirme toplantısı yapacağı ve özellikle genel kurulda yapılacak olan konuşma metni üzerinde fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.