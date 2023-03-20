Forma yarışı!

Bordo-mavili takımda geçen hafta ilk maçına çıkan Markovic, sezon başından itibaren bu bölgede oynayan ve performansı eleştirilen Trezeguet’ye yerini kaptırmak istemiyor
Trabzonspor'da sol kanat için ciddi bir forma savaşı yaşanacak. Sezon başında transfer edilen ve Nwakaeme'nin takımdan ayrılmasından sonra bu bölgedeki performansı hep eleştirilen Trezeguet ile geçtiğimiz hafta bordo-mavili formayla ilk maçına çıkan Lazar Markovic sıkı bir rekabete hazırlanıyor. Gerçek mevkiisağ kanat olmasınarağmen ikinci yarıdaoyuna girdiği Adana Demirsporkarşılaşmasında solda görevyapan Markovic, takıma katkısıylaalkış toplamıştı.
ORGANİZASYON KANATLARA KAYACAK
Kısa süre içerisinde ikili arasındaki rekabeti ateşlemeyi hedefleyen teknik ekibin, oyun organizasyonlarını da daha çok kanatlar üzerinden kurmayı düşündüğü öğrenildi. FormasınıMarkovic'e kaptırmak istemeyenTrezeguet de özelliklesakatlığı geçen Edin Visca ilebirlikte sahada olmayı ve kanatbölgesindeki yükü birlikte kaldırmayıamaçlıyor.
DOĞAN TRABZON'A GELİYOR
TRABZONSPOR'DA 25-26 Mart'ta yapılacak olan seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan, bu hafta içerisinde Trabzon'a gelecek. Doğan'ın burada ekibiyle birlikte bir durum değerlendirme toplantısı yapacağı ve özellikle genel kurulda yapılacak olan konuşma metni üzerinde fikir alışverişinde bulunacağı öğrenildi.