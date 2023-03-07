Forvetler umutsuz

Bu sezon Süper Lig'de 24 hafta sonunda yarış dışı kalan, Avrupa defterini de kapatan Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı golcülerde yaşandı. Cornelius'un ayrılığı sonrası büyük umutlarla kadroya dahil olanBordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı 24 maçta toplamda 35 gol atarken söz konusu üç oyuncu ise toplamda sadece 6 gol kaydedebildi.2021-22'de ilk 24 maçta toplamda 42 gol kaydeden bordo-mavililerde Cornelius 11 ve Djaniny 5 gol ile toplamda 16 gole katkı yaptı.2020-21'de ise ilk 24 maçta 30 gol kaydeden Trabzonspor'da Ekuban 6, Afobe 4, Djaniny 3 gol atarak 13 golle skor yükünü üstlenmişlerdi.2019-20 sezonunda Sörloth tek başına 24 haftada 57 golün 19'unu filelere yollamıştı.Trabzonspor'un hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi sakatlığı bulunan oyuncular nedeniyle kadroda değişim olacak. Sakatlık sebebiyle forma giyme ihtimalleri düşük olan Bakasetas ve Trezeguet'nin yerine, Edin Visca ile Lazar Markovic'in ilk 11'e girmesi planlanıyor. Yeni transfer Markovic'i sol kanatta değerlendirmeyi düşünen teknik direktör Abdullah Avcı, sağ kanatta ise Edin Visca'ya formayı verecek.genel kurul için başkan adaylığı süreci işliyor. 18-19 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Mart'ta seçim çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Bordo-mavili kulüpte vekaleten başkanlığı yürüten Ertuğrul Doğan'ın adaylığını ilk açıklayan isim olması beklenirken,