Forvette zor tercih

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı.Onuachu ise 9 gol ve 3 asistle oynadı. İki futbolcusundan da memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bu hafta sonu Adana Demirspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi zor bir tercih bekliyor. İdmanlardaki hırslı ve istekli yapısıyla da dikkat çeken Enis'in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Afrika Kupası'ndan kısmi antrenman eksiği ile dönen Onuachu'ya özel çalışma programı verileceği ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna gireceği öğrenildi.