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Giriş Tarihi: 21.2.2024

Forvette zor tercih

YUNUS EMRE SEL
Forvette zor tercih

Enis Destan, Onuachu’nun yokluğunda takımın skor yükünü omuzladı. 21 yaşındaki futbolcu, bu hafta Nijeryalı yıldıza göre ilk 11’de yer alma açısından bir adım önde

Trabzonspor'da Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte hücum hattında rekabet kızıştı. Enis Destan, Nijeryalı futbolcunun yokluğunda ilk 11'de çıktığı 7 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplamda ise 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Onuachu ise 9 gol ve 3 asistle oynadı. İki futbolcusundan da memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'yı, bu hafta sonu Adana Demirspor'la evlerinde oynayacakları karşılaşma öncesi zor bir tercih bekliyor. İdmanlardaki hırslı ve istekli yapısıyla da dikkat çeken Enis'in formaya daha yakın olduğu belirtilirken, Afrika Kupası'ndan kısmi antrenman eksiği ile dönen Onuachu'ya özel çalışma programı verileceği ve maçın gidişatına göre sonradan oyuna gireceği öğrenildi.
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Forvette zor tercih
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