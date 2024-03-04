Frene basmak yok

Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 5 maçını kazanan ve 4 maçtır kalesini gole kapatan Trabzonspor, bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.Trabzonspor'da kolunda kırık olan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır hale gelmeyen Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic ise forma bekliyor.Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda ağırlıklı olaraküzerinde duran Karadeniz ekibinde teknik direktör Abdullah Avcı,konusunda da özel uyarılarda bulundu.TRABZONSPOR, bugün Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonundan sonra Süper Lig'de ilk kez art arda 4 maç kazanmış olacak. Bordo-mavililer, galip gelmesi durumunda 75 hafta sonra bu başarıyı bir kez daha gösterecek.