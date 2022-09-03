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Giriş Tarihi: 3.9.2022

Geçiş dönemi yaşıyoruz

Geçiş dönemi yaşıyoruz

Abdullah Avcı, yeni bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarını söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmanın önemli olduğu bir süreçten geçtiklerini ve 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Rakibini tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Recep hocayı kutluyorum. Elindeki imkanlarla çok iyi işler yapıyor. Oyunu bölüm bölüm anlatabiliriz. İlk bölüm iyi gidiyordu bizim adımıza. Sonra oyuna duygular karışıyor. Gol bizi biraz daha iyi hale getirecekti. İkinci yarı golün gelmesiyle beraber takım rahatladı ve daha iyi bir oyun yakaladık. Hem oyun hem de futbolcu açısından bir geçiş süreci yaşıyoruz şu anda. Geçen seneden olmayan bir grupla oynuyoruz. Ona rağmen kazanmayı başardık. Bu geçiş dönemini daha dominant bir oyuna çevirmek ve iyi futbolu maçın geneline yaymak istiyoruz. Sakatlıklar var, yeniler var. Bu dönemi en iyi şekilde atlatmalıyız. Takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum" ifadesini kullandı.

USTA-ÇIRAK KARŞI KARŞIYA GELDI
Uzun yıllar Abdullah Avcı'nın ekibinde yardımcılık görevinde bulunan Recep Uçar, dün ustasına rakip oldu

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Abdullah Avcı'nın İstanbul'da bileği kolay kolay bükülmüyor. Tecrübeli çalıştırcı, bordo-mavili ekip ile İstanbul takımlarına konuk olduğu 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti.

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