Gelecek için kararım yok

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Marek Hamsik, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktığını söyledi. 35 yaşındaki Slovak yıldız, "Şu anda kariyerim için ne yapacağımı bilmiyorum. Sezon sonuna kadar Trabzonsporile kontratım var ve bunu tamamlamayıdüşünüyorum. Sadece takımın başarısınaodaklandım. Lig bittikten sonra ailemlekonuşup ne yapmam gerektiği konusundakarar vereceğim" dedi.
LİG ARTIK DAHA YARIŞMACI
Geçtiğimiz sezon büyük bir tarih yazdıklarının altına çizen Hamsik, "Ancak bu geride kaldı. Bu sene işler biraz daha farklıgelişti, lig daha yarışmacı. Liderle aramızda sadece 6 puanlık fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir. Eğer inanırsak yine şampiyon olabiliriz, hatta üstüne de koyabiliriz" ifadelerini kullandı.