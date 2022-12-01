Gelecek için kararım yok

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Marek Hamsik, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktığını söyledi. 35 yaşındaki Slovak yıldız, "Şu anda kariyerim için ne yapacağımı bilmiyorum.dedi.Geçtiğimiz sezon büyük bir tarih yazdıklarının altına çizen Hamsik, "Ancak bu geride kaldı.Liderle aramızda sadece 6 puanlık fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir. Eğer inanırsak yine şampiyon olabiliriz, hatta üstüne de koyabiliriz" ifadelerini kullandı.