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Giriş Tarihi: 2.12.2022

Gelecek için kararım yok

YUNUS EMRE SEL
Gelecek için kararım yok

Sezon sonu Trabzonspor’la sözleşmesi bitecek Marek Hamsik, şu an sadece takımın başarısına odakladığını söyledi

Trabzonspor'un başarılı orta sahası Marek Hamsik, geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktığını söyledi. 35 yaşındaki Slovak yıldız, "Şu anda kariyerim için ne yapacağımı bilmiyorum. Sezon sonuna kadar Trabzonspor ile kontratım var ve bunu tamamlamayı düşünüyorum. Sadece takımın başarısına odaklandım. Lig bittikten sonra ailemle konuşup ne yapmam gerektiği konusunda karar vereceğim" dedi.

LİG ARTIK DAHA YARIŞMACI
Geçtiğimiz sezon büyük bir tarih yazdıklarının altına çizen Hamsik, "Ancak bu geride kaldı. Bu sene işler biraz daha farklı gelişti, lig daha yarışmacı. Liderle aramızda sadece 6 puanlık fark olduğunu görüyoruz. Bu fark kapanabilir. Eğer inanırsak yine şampiyon olabiliriz, hatta üstüne de koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

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