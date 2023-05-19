Gelecek sezon farklı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından sözlerinediyerek giriş yaptı. Çok sayıda pozisyona girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı,şeklinde konuştu.Savunma kurgusu tartışma konusu olan Bjelica, şöyle devam etti: "Futbolcuları görüyoruz. Bizimle devam edecek oyunculara şans veriyorum.Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yapılan son antrenmanda takımla çalışan Yusuf Yazıcı'yı maç kadrosuna almayan Nenad Bjelica'dan, konuyla ilgili soruya, flaş bir cevap geldi. Hırvat teknik adam, "En çok çalışan futbolcuları tercih ettim" ifadelerini kullandı.rabzonspor'un, deplasmanda kazanma hasreti 230 güne çıktı. Bordo-mavililer, en son 1 Ekim 2022 tarihinde oynadığı Kayserispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmişti. Fırtına, bu sezonTrabzonspor, Avrupa kupalarında 5 dış saha karşılaşmasını da yitirdi.