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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Gelecek sezon farklı olacak

Gelecek sezon farklı olacak

Bjelica: “Son dokunuşlarda günümüzde değildik. Önümüzdeki sene bizimle devam edecek oyunculara şans vermeye çalışıyorum. Fiziksel olarak daha iyi ve baskılı bir takım kuracağım”

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından sözlerine "Öncelikle rakibimizi kutlayarak başlamak istiyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" diyerek giriş yaptı. Çok sayıda pozisyona girdiklerini belirten Hırvat çalıştırıcı, "Bunları değerlendiremedik. Son dokunuş anında günümüzde değildik. Atabilsek sonuç belki farklı olabilirdi" şeklinde konuştu.

VİSCA GAYET İYİ OYNADI
Savunma kurgusu tartışma konusu olan Bjelica, şöyle devam etti: "Futbolcuları görüyoruz. Bizimle devam edecek oyunculara şans veriyorum. Visca'nın iyi oynadığını düşünüyorum. Trezeguet'yi oynatsaydık, Abdülkadir Ömür'ü soracaktınız. Gelecek sene fiziksel olarak daha iyi olacağız, baskıyı iyi yapan bir takım kuracağım."

BJELİCA'DAN YUSUF ÇIKIŞI
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yapılan son antrenmanda takımla çalışan Yusuf Yazıcı'yı maç kadrosuna almayan Nenad Bjelica'dan, konuyla ilgili soruya, flaş bir cevap geldi. Hırvat teknik adam, "En çok çalışan futbolcuları tercih ettim" ifadelerini kullandı.

230 GÜNDÜR DIŞARIDA YOK
Trabzonspor'un, deplasmanda kazanma hasreti 230 güne çıktı. Bordo-mavililer, en son 1 Ekim 2022 tarihinde oynadığı Kayserispor'u dış sahada 2-1 mağlup etmişti. Fırtına, bu sezon 16 deplasman maçında 1 hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 10 yenilgi aldı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında 5 dış saha karşılaşmasını da yitirdi.

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