Gelecek sezonun planını yapıyoruz

BORDO-MAVİLİ
ekibin hocası Abdullah Avcı, gelecek senenin planlaması için Başkan Ertuğrul Doğan'la İstanbul'da görüşme yaptıklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, "Yoğun şekilde gelecek sezonla ilgili çalışmalarda bulunduk. Hızlı mesafe katetmek istiyoruz"
dedi. Türkiye Kupası'nı kazanmanın ve ligdeki sıralamalarının kulüp açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Avcı, Onuachu'nun bonservisi ile ilgili soruya, "Şu an mevcut kadrodan maksimum katkıyı almaya bakıyoruz. Bunlar daha sonra konuşulur" cevabını verdi. Abdullah Avcı, Orsic'in Mart'ın 15'inden sonra hazır hale geleceğini de sözlerine ekledi