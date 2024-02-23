Gelecek sezonun planını yapıyoruz

BORDO-MAVİLİekibin hocası Abdullah Avcı, gelecek senenin planlaması için Başkan Ertuğrul Doğan'la İstanbul'da görüşme yaptıklarını dile getirdi. Deneyimli çalıştırıcı,dedi. Türkiye Kupası'nı kazanmanın ve ligdeki sıralamalarının kulüp açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Avcı, Onuachu'nun bonservisi ile ilgili soruya, "Şu an mevcut kadrodan maksimum katkıyı almaya bakıyoruz. Bunlar daha sonra konuşulur" cevabını verdi. Abdullah Avcı,