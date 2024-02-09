Genetiğimizde pes etmek yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği deplasmanında çeyrek finali getiren goller gelene kadar saha kenarında bir hayli stresli ve düşünceliydi.
Takım 1-0 gerideyken bordomavili taraftarların istifa çağrısı yaptığı tecrübeli hoca, karşılaşma sonrası kötü zemine rağmen kazanan oyuncularına teşekkür ederken şu değerlendirmeyi yaptı: "Trabzonspor asla pes etmez, bu genetiğinde yok. Bunu bir kez daha herkese gösterdik. Bu saha zemininde bu galibiyeti alan oyuncularımı tebrik ediyorum.
5-6 gol atabilirdik, pozisyonları bulduk ama atamadık. Taraftarlar tarafından ilk kez eleştirilmiyorum.
Şampiyon olduktan 3 ay sonra da beni eleştirmişlerdi. Taraftardan isteğim bu geçiş sürecinde her ne olursa olsun bize sahip çıkmaları. Trabzonspor bana bir şey borçlu değil ama ben Trabzon'a çok şey borçluyum."