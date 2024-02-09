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Giriş Tarihi: 9.2.2024

Genetiğimizde pes etmek yok

Genetiğimizde pes etmek yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gençlerbirliği deplasmanında çeyrek finali getiren goller gelene kadar saha kenarında bir hayli stresli ve düşünceliydi. Takım 1-0 gerideyken bordomavili taraftarların istifa çağrısı yaptığı tecrübeli hoca, karşılaşma sonrası kötü zemine rağmen kazanan oyuncularına teşekkür ederken şu değerlendirmeyi yaptı: "Trabzonspor asla pes etmez, bu genetiğinde yok. Bunu bir kez daha herkese gösterdik. Bu saha zemininde bu galibiyeti alan oyuncularımı tebrik ediyorum. 5-6 gol atabilirdik, pozisyonları bulduk ama atamadık. Taraftarlar tarafından ilk kez eleştirilmiyorum. Şampiyon olduktan 3 ay sonra da beni eleştirmişlerdi. Taraftardan isteğim bu geçiş sürecinde her ne olursa olsun bize sahip çıkmaları. Trabzonspor bana bir şey borçlu değil ama ben Trabzon'a çok şey borçluyum."
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Genetiğimizde pes etmek yok
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