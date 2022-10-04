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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Geri dönüşler genlerinde var

UĞUR ÇEM
Geri dönüşler genlerinde var

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Bu takımın DNA’sında geri dönüşler var” sözleri haklılığını sürdürüyor

Şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon, muhteşem dönüşleriyle 24 puan kazanan Trabzonspor bu sezon da 6 puanı hanesine yazdırdı. Milli aradan önce Gaziantep FK'yı geriden gelip deviren bordo-mavililer, cumartesi günü de 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Kayserispor'u, 5 dakikada attığı gollerle 2-1 yıktı. Abdullah Avcı, kulübeden hamleleriyle farkını hissettiriyor. Tecrübeli çalıştırıcının yaptığı 36 oyuncu hamlesi 6 kez (5 gol-1 asist) skora etki etti. Bardhi (2), Umut Bozok, Abdülkadir Ömür ve Denswil golleriyle, Naci Ünüvar asistiyle tabelayı değiştirdi.

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Geri dönüşler genlerinde var
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