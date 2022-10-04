Geri dönüşler genlerinde var

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın “Bu takımın DNA’sında geri dönüşler var” sözleri haklılığını sürdürüyor
Şampiyonlukla tamamladığı geçen sezon, muhteşem dönüşleriyle 24 puan kazanan Trabzonspor bu sezon da 6 puanı hanesine yazdırdı. Milli aradan önce Gaziantep FK'yı geriden gelip deviren bordo-mavililer, cumartesi günü de 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen Kayserispor'u, 5 dakikada attığı gollerle 2-1 yıktı. Abdullah Avcı, kulübeden hamleleriylefarkını hissettiriyor. Tecrübeliçalıştırıcının yaptığı 36 oyuncu hamlesi6 kez (5 gol-1asist) skora etki etti.Bardhi (2), UmutBozok, AbdülkadirÖmür ve Denswilgolleriyle, NaciÜnüvar asistiyletabelayı değiştirdi.