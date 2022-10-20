Gidenin yüzü gülmüyor

Trabzonspor'da forma giydikleri dönemde oldukça iyi performanslara imza atan ve kariyerlerinde çıkışa geçenilebordo-mavili takımdan ayrıldıktan sonra umduklarını bulamadılar. Geçtiğimiz sezon İtalya'da küme düşen Parma'dan transfer edilen Cornelius, bordomavili takımda yeniden yükselişe geçti. Forma giydiği 49 maçta 20 gol atıp 6 da asist yapan Danimarkalı oyuncu, sezon devam ederken eski takımı Kopenhag'a transfer oldu. Bu sezon bordo-mavili takım ile Süper Kupa, Süper Lig ve Avrupa olmak üzere çıktığı 7 maçta 3 gole imza atanTrabzonspor'da 4 sezonda 145 maça çıkan ve 47 gol atıp, 40 tane de asist yapantarihi şampiyonlukta da büyük pay sahibi oldu. Ancak sezon sonunda bordo- mavili takımla anlaşamayıp,transfer olan oyuncu da burada aradığını bulamadı. Trabzonspor ile zirveye alışık olan Nijeryalı sol kanat alt sıralara demir atan Al-Fayha FC ile çıktığı 7 maçta 3 gol atsa da bu performansı takımını üst sıralara çıkarmaya yetmedi. Eleştirilerin odağında olan 33 yaşındaki futbolcu, yeni takımında eski günlerini arıyor. Trabzonspor'daki performansını ayrılınca gösteremeyen başka isimler de var.veda yeni takımlarında, bordo- mavi günlerini arattılar.TRABZONSPOR'DA sakatlıktan dönen ve eski formuna kavuşan Marek Hamsik dünkü antrenmanda sakatlık yaşadı. 35 yaşındaki orta saha, idmanda girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sol ayak bileğine buz tedavisi uygulanan Hamsik, antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıldız futbolcunun net durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Öte yandan Avusturya kampında 4 gün eğitim veren taç antrenörü Thomas Gronnemark da bu sezon ilk kez antrenmanda yer alıp eğitim verdi