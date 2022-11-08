Golcüler kayboldu

Bordo-mavililerin büyük beklentilerle transfer ettiği Umut Bozok 2, Maxi Gomez ise 1 gol atarken, geçen sezonun yıldızlarından Djaniny henüz ağları bulamadı
Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Umut Bozok ve Maxi Gomez geride kalan süreçte hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 38 maçta 20 kez ağları sarsarak gol kralı olan Umut,bordo-mavili formayı giydiği8 maçta sadece 2 defafileleri havalandırırken, son 4 maçta ise suskun kaldı. Maxi Gomez de kendisine verilen fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdekitek golünü Beşiktaş ağlarınagönderen Uruguaylı yıldız,Süper Lig'de 7 karşılaşmadagörev aldı.
GOL YÜKÜ BAKASETAS VE TREZEGUET'NIN ÜSTÜNDE
Umut ve Gomez toplamda 3 gollük katkı sağlarken, Djaniny de henüz kendini gösteremedi. Geçen sezon30 maçta 10 gol, 3 asistleoynayan Yeşil Burun Adalıfutbolcu, bu sezon formagiydiği toplam 17 maçtagol veya asist üretemedi. Trabzonspor'da gol yükünü ise Bakasetas ve Trezeguet çekti. Süper ikili 13 haftadarakip kaleye toplamda8 gol-6 asist gönderdi. Ağları 4'er kez havalandıran ve 3'er asist yapan ikili, bordo-mavililerin de en skorer isimleri oldu.
KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM
Bordo-mavili takımda Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor. Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.