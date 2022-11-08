Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Golcüler kayboldu
Giriş Tarihi: 9.11.2022

Golcüler kayboldu

YUNUS EMRE SEL
Golcüler kayboldu

Bordo-mavililerin büyük beklentilerle transfer ettiği Umut Bozok 2, Maxi Gomez ise 1 gol atarken, geçen sezonun yıldızlarından Djaniny henüz ağları bulamadı

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Umut Bozok ve Maxi Gomez geride kalan süreçte hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 38 maçta 20 kez ağları sarsarak gol kralı olan Umut, bordo-mavili formayı giydiği 8 maçta sadece 2 defa fileleri havalandırırken, son 4 maçta ise suskun kaldı. Maxi Gomez de kendisine verilen fırsatları bir türlü değerlendiremedi. Ligdeki tek golünü Beşiktaş ağlarına gönderen Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de 7 karşılaşmada görev aldı.

GOL YÜKÜ BAKASETAS VE TREZEGUET'NIN ÜSTÜNDE
Umut ve Gomez toplamda 3 gollük katkı sağlarken, Djaniny de henüz kendini gösteremedi. Geçen sezon 30 maçta 10 gol, 3 asistle oynayan Yeşil Burun Adalı futbolcu, bu sezon forma giydiği toplam 17 maçta gol veya asist üretemedi. Trabzonspor'da gol yükünü ise Bakasetas ve Trezeguet çekti. Süper ikili 13 haftada rakip kaleye toplamda 8 gol-6 asist gönderdi. Ağları 4'er kez havalandıran ve 3'er asist yapan ikili, bordo-mavililerin de en skorer isimleri oldu.

KADRODA MECBURİ DEĞİŞİM
Bordo-mavili takımda Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor. Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den asgari ücret 2023 ve EYT düzenlemesi açıklaması!
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...
EYT son durum 8 Kasım 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışma ne durumda? EYT yasası ne zaman çıkacak, formülleri neler, kimleri kapsıyor, yaş sınırı kaç?
TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi paylaşıldı! 2022 İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2+1/3+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı bilgileri
AY TUTULMASI ETKİLERİ BÜYÜK OLACAK! Dünya kanlı ay tutulmasına kilitlendi...
SON DAKİKA | Meral Akşener için bomba '14 Kasım' iddiası: CHP'li Yarkadaş canlı yayında açıkladı!
Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, hangi takım, belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile son 16 turunda Fenerbahçe rakibi kim oldu, eşleşmeler belli oldu mu?
Son dakika: Bursa'da bir binada yangın: 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, neden yatmadı? 2022 Kasım ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yardım parası nereden alınır?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Maçtan sonra olay eleştiri! "Eyvah, şimdi ne yapacağız?"
ARKADAŞINA GÖNDER
Golcüler kayboldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA