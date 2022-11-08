Golcüler kayboldu

Trabzonspor'un sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Umut Bozok ve Maxi Gomez geride kalan süreçte hayal kırıklığı yarattı. Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla ligde 38 maçta 20 kez ağları sarsarak gol kralı olan, son 4 maçta ise suskun kaldı. Maxi Gomez de kendisine verilen fırsatları bir türlü değerlendiremedi.Umut ve Gomez toplamda 3 gollük katkı sağlarken, Djaniny de henüz kendini gösteremedi.Trabzonspor'da gol yükünü ise Bakasetas ve Trezeguet çekti.Ağları 4'er kez havalandıran ve 3'er asist yapan ikili, bordo-mavililerin de en skorer isimleri oldu.Bordo-mavili takımda Trezeguet ve Bakasetas, Konyaspor ile oynanan maçta gördükleri sarı kart nedeniyle cuma günü oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasında cezalı duruma düşmüştü. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu iki ismin yerine görev vereceği oyuncular üzerinde çalışıyor. Bakasetas'ın yerine formaya en yakın isim olarak Yusuf Yazıcı ön plana çıkarken, Trezeguet'nin yerine ise Enis Bardhi'nin oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.