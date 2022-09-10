Gomez’in duyguları çok karışık!

Ferencvaros maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Uruguaylı forvet; yenildikleri için üzgün, takıma skor katkısı yaptığı için de mutlu olduğunu söyledi
Trabzonspor'un, Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 yenildiği maçta Maxi Gomez sahanın en iyileri arasında yer aldı. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi: "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak takımımla çıkış yapmaktan, gol ve asistlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğum birçok duygunun olduğu bir geceydi. Üç puanıkazanamadık ama yine de takımarkadaşlarımın harika çalışmalarındandolayı gururluyum. Güven için bir kez daha teşekkürler, gelişmeye devam edin."