Gomez’in duyguları çok karışık!

Trabzonspor'un, Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 yenildiği maçta Maxi Gomez sahanın en iyileri arasında yer aldı. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi: "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak takımımla çıkış yapmaktan, gol ve asistlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğum birçok duygunun olduğu bir geceydi.Güven için bir kez daha teşekkürler, gelişmeye devam edin."