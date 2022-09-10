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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Gomez’in duyguları çok karışık!

Gomez’in duyguları çok karışık!

Ferencvaros maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan Uruguaylı forvet; yenildikleri için üzgün, takıma skor katkısı yaptığı için de mutlu olduğunu söyledi

Trabzonspor'un, Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 yenildiği maçta Maxi Gomez sahanın en iyileri arasında yer aldı. Karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Uruguaylı forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duygularını şöyle dile getirdi: "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Ancak takımımla çıkış yapmaktan, gol ve asistlere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğum birçok duygunun olduğu bir geceydi. Üç puanı kazanamadık ama yine de takım arkadaşlarımın harika çalışmalarından dolayı gururluyum. Güven için bir kez daha teşekkürler, gelişmeye devam edin."

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Gomez’in duyguları çok karışık!
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