Gözler Yusuf Yazıcı’da

Trabzonspor, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Lille'de forma giyen ve dün akşam Ajaccio maçında jeneriklik bir gol atan Yusuf Yazıcı için bordo-mavililer, Fransız kulübünden haber bekliyor. Transfer bugün sonuçlanabilir
Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Bordo-mavililer, 2019-2020 sezonunda 16.5 milyonEuro bonservis bedeli + EdgarIE + bonuslar karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere... Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.
BAŞKAN AĞAOĞLU MESAJI VERDİ
Yusuf'un da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bugün bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği aktarıldı. Öte yandan TrabzonsporBaşkanı Ahmet Ağaoğlu dadün UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeyaptığı açıklamada, "1-2yerli oyuncu daha alabiliriz" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.
ŞAMPİYON OLDU
Lille'deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve 48 maçta 14 gol, 5 asist kaydeden Yusuf Yazıcı, geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi. 10 karşılaşmada 8 gol atan Yusuf, bu sezon tekrar Lille'e döndü.
GBAMİN İMZAYI ATTI
TRabzonspor, önceki gün imza attırmak için kente getirdiği Jean-Philippe Gbamin'in transferini resmen açıkladı. Everton'dan 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli ön liberonun 1.5 milyon Euro garanti ücret alacağı duyuruldu. 26 yaşındaki futbolcunun, 25 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Futbol kariyerine Fransa kulüplerinden Lens'te başlayan Gbamin, 2016-17'de Mainz'a, 2019-20'de de Everton'a transfer oldu. Geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirdi.
DEV KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ ANINDA BİTTİ
Trabzonspor'uN yarın saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacağı maça bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Dün satışa çıkan biletlerin çok büyük bir bölümü anında tükendi. Yüksek bedelli az bölümü ise birkaç saat içinde tamamen satıldı. Çok sayıda taraftar, bilet bulamamaktan şikâyetçi oldu.