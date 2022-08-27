Gözler Yusuf Yazıcı’da

Şampiyonlar Ligi defterini kapatıp UEFA Avrupa Ligi'ne yelken açan Trabzonspor'da transfer çalışmalarında sona gelindi. Bordo-mavililer,karşılığında Lille'e sattığı Yuzuf Yazıcı'yı tekrar renklerine bağlamak üzere... Dün akşam Fransa Ligue 1'de oynanan ve 3-1 kazandıkları Ajaccio maçına ilk 11'de başlayıp, jeneriklik bir de gol atan 25 yaşındaki on numara için kiralama teklifini yapan bordo-mavililer, beklemeye koyuldu.Yusuf'un da Trabzonspor'da tekrar forma giyme isteğinin olduğu, bu nedenle bugün bu transferde olumlu bir sonuç çıkabileceği aktarıldı. Öte yandanifadelerini kullandı. Sosyal medyada bu sözlerin, Naci Ünüvar ve Yusuf Yazıcı için söylendiği iddia edildi.Lille'deki ikinci sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan ve 48 maçta 14 gol, 5 asist kaydeden Yusuf Yazıcı, geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirdi. 10 karşılaşmada 8 gol atan Yusuf, bu sezon tekrar Lille'e döndü.TRabzonspor, önceki gün imza attırmak için kente getirdiği Jean-Philippe Gbamin'in transferini resmen açıkladı. Everton'dan 1 yıllığına kiralanan Fildişi Sahilli ön liberonunalacağı duyuruldu. 26 yaşındaki futbolcunun, 25 numaralı formayı giyeceği bildirildi. Futbol kariyerine Fransa kulüplerinden Lens'te başlayan Gbamin, 2016-17'de Mainz'a, 2019-20'de de Everton'a transfer oldu. Geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak CSKA Moskova'da geçirdi.Trabzonspor'uN yarın saat 21.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Galatasaray'ı ağırlayacağı maça bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Dün satışa çıkan biletlerin çok büyük bir bölümü anında tükendi. Yüksek bedelli az bölümü ise birkaç saat içinde tamamen satıldı. Çok sayıda taraftar, bilet bulamamaktan şikâyetçi oldu.