Gruptan çıkacağız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Rakibi iyi analiz ettiklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Liglerinde de 5'te 5 yaptılar.27 yaş ortalamaları var. Formasyonları 4-2-3-1... Ön tarafta hareketli oyuncuları var. Savunmadan da pasla çıkıyorlar. Biz yine topa sahip olarak oynayacağız. Savunma güvenliğini doğru almamız gerekiyor" dedi. Avrupa Ligi'nin ülke ve Trabzonspor adına çok değerli olduğunu da belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Pırıl pırıl bir kadroya sahibiz. Teknik kapasitemiz de yüksek. İyi bir başlangıç yaparak buradan dönmek istiyoruz. Her gün oyun kalitemiz artıyor.Geçen hafta cebimizdeki bir jokeri, Dorukhan'ı kaybettik, sezonu kapattı. Çok kayıp verdik ama ona oyun kalitemizi artırıyoruz. Gerekenin en iyisini yapıp