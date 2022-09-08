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Giriş Tarihi: 8.9.2022

Gruptan çıkacağız!

Gruptan çıkacağız!

“Ferencvaros çok geniş kadroya sahip. Ancak bu maçta biz topa sahip olacağız. Gerekenin en iyisini yapıp, gruptan çıkacak güçteyiz.”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ferencvaros maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Rakibi iyi analiz ettiklerini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Liglerinde de 5'te 5 yaptılar. Geniş kadroya sahipler. 27 yaş ortalamaları var. Formasyonları 4-2-3-1... Ön tarafta hareketli oyuncuları var. Savunmadan da pasla çıkıyorlar. Biz yine topa sahip olarak oynayacağız. Savunma güvenliğini doğru almamız gerekiyor" dedi. Avrupa Ligi'nin ülke ve Trabzonspor adına çok değerli olduğunu da belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

DORUKHAN SEZONU KAPATTI
"Pırıl pırıl bir kadroya sahibiz. Teknik kapasitemiz de yüksek. İyi bir başlangıç yaparak buradan dönmek istiyoruz. Her gün oyun kalitemiz artıyor. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Geçen hafta cebimizdeki bir jokeri, Dorukhan'ı kaybettik, sezonu kapattı. Çok kayıp verdik ama ona oyun kalitemizi artırıyoruz. Gerekenin en iyisini yapıp Trabzonspor'un gruptan çıkma kalitesi vardır."

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