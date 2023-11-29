Güç bizde olacak

Sivas'ta -5 derece soğukta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3'lük sonuçla Yiğido'dan 1 puanı koparan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının mücadelesinden memnun kalmıştı. Karşılaşma sonrası,diyen tecrübeli hoca, soyunma odasında da bu konuya dikkat çekti. Pes etmeyen oyuncularına teşekkür eden 60 yaşındaki teknik adamın,dediği öğrenildi.Bu arada bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.