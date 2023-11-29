Güç bizde olacak

Sivas’ta iki kez geriye düşüp 1 puanı alan oyuncularına teşekkür eden tecrübeli çalıştırıcı, “Kırılgan yapıdan kurtulduk. Şimdi rakibine oyununu kabul ettiren bir ekip haline geleceğiz” diye konuştu
Sivas'ta -5 derece soğukta iki kez geriye düşmesine rağmen 3-3'lük sonuçla Yiğido'dan 1 puanı koparan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımının mücadelesinden memnun kalmıştı. Karşılaşma sonrası, "Kırılgantakım kimliğinden tepki veren birTrabzonspor'a dönüştük" diyen tecrübeli hoca, soyunma odasında da bu konuya dikkat çekti. Pes etmeyen oyuncularına teşekkür eden 60 yaşındaki teknik adamın, "Daha çok çalışacağızve sahada her şartta güçlü kalan,rakibine oyununu kabul ettiren birekip olacağız" dediği öğrenildi.
ABDULLAH AVCI İLE KAYBETMİYOR
Bu arada bordo-mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor. 47 gün önceikinci kez takımın başına gelenbaşarılı çalıştırıcı; 5 lig maçında 3galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgiyüzü görmedi. Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.