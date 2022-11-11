Güç gösterme zamanı

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Giriş Tarihi: 11.11.2022

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YUNUS EMRE SEL
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Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek 45 günlük aradan önce son sınavına Başkent’te çıkacak Trabzonspor, kazanıp hem iddiasını sürdürmeyi hem de camiaya umut aşılamayı hedefliyor

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de son maçına Ankaragücü deplasmanında çıkacak olan Trabzonspor'da hedef 3 puan. Ligde son 6 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alarak lider Fenerbahçe'nin 7 puan gerisine düşen bordo-mavililer, bu zaferle hem Dünya Kupası arasına moralli girmeyi hem de gelecek adına camiasına umut aşılamayı arzuluyor. Aranın ardından ilk maçında sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Fırtına, iki müsabakayı da kazanarak şampiyonluk ateşini yakmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, ATA'NIN HUZURUNA ÇIKIYOR
Trabzonspor dün paylaştığı video ile Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anarken, bordo- mavili heyet de bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yöneticiler, Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'e gidecek. Ziyarette, heyet adına Ağaoğlu'nun mozeleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.

MECBURI REVİZYON
ANKARAGÜCÜ maçı öncesi Bakasetas ve Trezeguet'nin cezalı olması mecburi revizyonu da beraberinde getirdi. Daha önce Bardhi'yi, Trezeguet'nin mevkii olan sol kanatta görevlendiren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün ise Gomez'e şans verecek ve Uruguaylı'yı Umut Bozok ile birlikte oynatacak.

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