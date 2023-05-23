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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Gücümüzü gösterdik!

YUNUS EMRE SEL
Gücümüzü gösterdik!

Bjelica, “Sahanın her bölgesinde üstün olan taraf bizdik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” dedi

Evinde oynadığı maçta istediği sonucu alan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, oyundan memnun kaldı. Hırvat hoca, "Bu maçta herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahanın her alanında rakibimizden daha iyiydik. Umarım sonraki maçlarda da böyle performans sergileriz. Farklı sistemler, taktikler deniyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma gidiyor. Bugün de (dün) böyle sahaya çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.

SİSTEM DEĞİŞTİ, GALİBİYET GELDİ
Bjelica, F.Bahçe maçında denediği ve mağlubiyet sonrası çok eleştirildiği 3-5-2'lik oyun kurgusunda değişikliğe gitti. Hırvat hoca, gelecek sezon takıma oturtmaya çalışacağı 4-3-3'lük oyun formasyonunu denedi. Sonucunda da farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.

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Gücümüzü gösterdik!
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