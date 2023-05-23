Gücümüzü gösterdik!

Bjelica, “Sahanın her bölgesinde üstün olan taraf bizdik. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkese gösterdik” dedi
Evinde oynadığı maçta istediği sonucu alan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, oyundan memnun kaldı. Hırvat hoca, "Bu maçta herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Sahanın her alanında rakibimizdendaha iyiydik. Umarım sonraki maçlardada böyle performans sergileriz. Farklı sistemler, taktikler deniyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşumagidiyor. Bugün de (dün) böyle sahaya çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu.
SİSTEM DEĞİŞTİ, GALİBİYET GELDİ Bjelica, F.Bahçe maçında denediği ve mağlubiyet sonrası çok eleştirildiği 3-5-2'lik oyun kurgusunda değişikliğe gitti. Hırvat hoca, gelecek sezon takıma oturtmaya çalışacağı 4-3-3'lük oyun formasyonunu denedi. Sonucunda da farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.