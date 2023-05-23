Gücümüzü gösterdik!

Evinde oynadığı maçta istediği sonucu alan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, oyundan memnun kaldı. Hırvat hoca, "Bu maçta herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.Farklı sistemler, taktikler deniyoruz.Bugün de (dün) böyle sahaya çıktık ve iyi bir galibiyet aldık" diye konuştu., F.Bahçe maçında denediği ve mağlubiyet sonrası çok eleştirildiği 3-5-2'lik oyun kurgusunda değişikliğe gitti. Hırvat hoca, gelecek sezon takıma oturtmaya çalışacağı 4-3-3'lük oyun formasyonunu denedi. Sonucunda da farklı galibiyetle taraftarlarını sevindirdi.