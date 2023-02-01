Gücünüzü gösterin

Futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Sizin neler yapabileceğinizi çok iyi biliyorum. Gerçek gücümüzü sahaya yansıtarak, ‘Bu yarışta biz de varız’ mesajını herkese vermeliyiz” dedi
Bu sezon inişliçıkışlı bir performans gösteren Trabzonspor, pazar günü liderG.Saray ile oynayacağımücadele öncesindeAntalyaspor'u konuk edecek. Son maçta Hatayspor'a 2-1 yenilerek morali bozulan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer, Antalya karşısında kazanarak kendine gelmek istiyor. Sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik serisinin avantajıyla çıkacak Fırtına, eldeedeceği galibiyetle taraftarınıngönlünü almayı hedefliyor.
VAR OLAN TABLOYU DÜZELTMELİYİZ Trabzonspor Teknik DirektörüAbdullah Avcı, futbolcularınamücadelenin önemini anlattı.Var olan tabloyu düzeltmelerininellerinde olduğuna dikkat çekendeneyimli çalıştırıcı, "Yarışdevam ediyor ve tırmanışa geçebiliriz.Sahada neler yapabileceğiniziiyi biliyorum. Gerçek gücümüzügösterip, 'Yarışta biz devarız' mesajını vermeliyiz" ifadelerinikullandığı öğrenildi.
BARTRA VE UĞURCAN'A KART UYARISI
Pazar günkü G.Saray maçı öncesinde Trabzonspor'da iki önemli isim sınırda bulunuyor. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile İspanyol stoper Marc Bartra, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde takımlarını Aslantepe'de yalnız bırakacak. Teknik heyetin, iki futbolcuya uyarı yaptığı bildirildi
FIRTINA SERİYİ BOZMA PEŞİNDE
TRABZONSPOR, Süper Lig'de 54. kez Antalya ile kozlarını paylaşacak. Fırtına son 3 maçta galip gelemedi. Geçensezon deplasmandarakibine 2-1 yenilerekligdeki ilk yenilgisinialan bordo-mavililer,rövanşta da 2-2'likskorla sahadan ayrıldı. Sezonun ilk yarısında ise Antalya'daki müsabakada 5-2 kaybeden Avcı, bu şanssızlığı kırmanın peşinde.