Gücünüzü gösterin

Bu sezon inişliçıkışlı bir performans gösteren Trabzonspor, pazar günüSon maçta Hatayspor'a 2-1 yenilerek morali bozulan ve zirvenin 13 puan gerisine düşen bordo-mavililer, Antalya karşısında kazanarak kendine gelmek istiyor. Sahasındaki 35 maçlık yenilmezlik serisinin avantajıyla çıkacakfutbolcularınamücadelenin önemini anlattı.Var olan tabloyu düzeltmelerininellerinde olduğuna dikkat çekendeneyimli çalıştırıcı, "Yarışdevam ediyor ve tırmanışa geçebiliriz.ifadelerinikullandığı öğrenildi.Pazar günkü G.Saray maçı öncesinde Trabzonspor'da iki önemli isim sınırda bulunuyor. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile İspanyol stoper Marc Bartra, Antalyaspor karşısında kart görmeleri halinde takımlarını Aslantepe'de yalnız bırakacak. Teknik heyetin, iki futbolcuya uyarı yaptığı bildirildiTRABZONSPOR, Süper Lig'de 54. kez Antalya ile kozlarını paylaşacak. Fırtına son 3 maçta galip gelemedi.Sezonun ilk yarısında ise Antalya'daki müsabakada 5-2 kaybeden Avcı, bu şanssızlığı kırmanın peşinde.