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Giriş Tarihi: 9.3.2023

Hacıosmanoğlu’ndan Doğan’a destek

Hacıosmanoğlu’ndan Doğan’a destek
Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, yazılı bir açıklama yaparak başkan adayı Ertuğrul Doğan'a destek verdi. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor'un ekonomik olarak hali ortada. Ertuğrul Bey'in tek başına liste yapmasını sağlayalım. Trabzonspor'a hizmet edebilecek bir yönetim oluşturalım. Kulübe maddi ve manevi destekler sağlayabilecek insanlar olsun. Bunun için kimse engel koymasın. İsim yapmak için veya başka sebeplerden aday çıkmasınlar. Bu kardeşimiz 5 yıldır Trabzonspor'un içinde, her şeyi biliyor. Oyuncu kadrosunu tanıyor, idari kadrolarla, herkesle çalıştı. Önce Ahmet başkana, sonra en büyük katkısı olan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyoruz. Bıraksınlar bir sefer de Trabzon doğru yolu bulup rahat bir yönetim listesi yapsın. Seçime tek liste ile gidilmeli. Öyle bir hainliği kimse Trabzonspor kulübüne yapmasın.''

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Hacıosmanoğlu’ndan Doğan’a destek
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