Hacıosmanoğlu’ndan Doğan’a destek

Trabzonspor'un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, yazılı bir açıklama yaparak başkan adayı Ertuğrul Doğan'a destek verdi. Hacıosmanoğlu şu ifadeleri kullandı:Kulübe maddi ve manevi destekler sağlayabilecek insanlar olsun.İsim yapmak için veya başka sebeplerden aday çıkmasınlar. Bu kardeşimiz 5 yıldır Trabzonspor'un içinde, her şeyi biliyor. Oyuncu kadrosunu tanıyor, idari kadrolarla, herkesle çalıştı. Önce Ahmet başkana, sonra en büyük katkısı olan Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyoruz. Bıraksınlar bir sefer de Trabzon doğru yolu bulup rahat bir yönetim listesi yapsın.