Hakem ceza aldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin yemeğinde taraftarlar ile bir araya geldi. Bordo-mavililerin 3-2 galibiyetiyle biten, sarı-lacivertlilerin de gollerini iki penaltıyla bulduğu F.Bahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan ile ilgili konuşan Doğan, "Herkesin gözü önünde maçı bir taraftan alıp, diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakem gerekli cezayı aldı" ifadelerini kullandı. Bir yandan yarıştıklarını, diğer yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuklarını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: "Yeni sponsorluklarla birlikte, geldiğimiz günden bu yana kulübe 88 milyon Euro para katkımız olacak.""Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar TL civarında olurdu.Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Devletimize müracaat ettik. 'F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz' dedik. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında."