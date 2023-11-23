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Giriş Tarihi: 23.11.2023

Hakem ceza aldı

YUNUS EMRE SEL
Hakem ceza aldı

Bordo-mavili kulübün başkanı, Kalkavan’ın herkesin gözü önünde maçı bir taraftan alıp, diğer tarafa vermeye çalıştığını, bunun sonucunda da cezalandırıldığını söyledi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan İstanbul'da, Of-Hayrat Cemiyeti'nin yemeğinde taraftarlar ile bir araya geldi. Bordo-mavililerin 3-2 galibiyetiyle biten, sarı-lacivertlilerin de gollerini iki penaltıyla bulduğu F.Bahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan ile ilgili konuşan Doğan, "Herkesin gözü önünde maçı bir taraftan alıp, diğer tarafa vermeye çalıştı. Ancak o hakem gerekli cezayı aldı" ifadelerini kullandı. Bir yandan yarıştıklarını, diğer yandan da ekonomik sorunlarla boğuştuklarını söyleyen Doğan, şöyle devam etti: "SPK'da Trabzonspor dışında böyle borçlu bir şirket olsa, tahtası kapanır. Yeni sponsorluklarla birlikte, geldiğimiz günden bu yana kulübe 88 milyon Euro para katkımız olacak."

DEVLETİMİZDEN GAYRİMENKUL İSTEDİK
"Bu katkıları yapmamış olsaydık, bugünkü borç 12 milyar TL civarında olurdu. 'Hem borçları 6 ayda bitirip hem de İstanbul kulüpleriyle yarışırım' diyen varsa buyursun gelsin. Sadece vergi borcumuz 1.2 milyar lira. Devletimize müracaat ettik. 'F.Bahçe, Beşiktaş ve G.Saray'a ne verdiyseniz aynısını istiyoruz' dedik. 4 ayrı gayrimenkul talebimiz değerlendirme aşamasında."

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Hakem ceza aldı
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