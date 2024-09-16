Hakem daha kuralı bilmıyor

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. döneminde ilk maçına çıkarken 1 puan aldı. 10 kişi kalsalar da daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Biz büyük bir takımız.Geldiğimde çok fazla şeyi bir anda değiştirmek istemedim. Çünkü alışkanlıklar var.Zamanla bakacağız. Trabzonspor savunmada kalacaksa bu bize yakışmaz. O zaman hiç sahaya çıkmayalım." Hakemle ilgili ise şöyle konuştu: "Hakem 6. oyuncu değişikliği kuralını bilmiyor. Zorla ikna ettik oyuna aldık ama maçı yönetiyor. Ben yayladan duydum bu kuralı."Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı son 4 lig maçında yenilgi görmedi. 1 kez kazanan bordomavililer, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.