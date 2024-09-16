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Giriş Tarihi: 16.9.2024

Hakem daha kuralı bilmıyor

“Altıncı değişiklikte hakemi zorla ikna ettik. Ben yayladan duydum bu kuralı. Maçı yönetiyor ama kuralı bilmiyor.”

Hakem daha kuralı bilmıyor
Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. döneminde ilk maçına çıkarken 1 puan aldı. 10 kişi kalsalar da daha iyi oynamaları gerektiğini vurgulayan Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Biz büyük bir takımız. Yorgunluk ve fiziksel durumu düzelteceğiz. Geldiğimde çok fazla şeyi bir anda değiştirmek istemedim. Çünkü alışkanlıklar var. Ben aslında alan savunmasını yapmam ama bir anda bu kadar radikal değişim olmaz. Zamanla bakacağız. Trabzonspor savunmada kalacaksa bu bize yakışmaz. O zaman hiç sahaya çıkmayalım." Hakemle ilgili ise şöyle konuştu: "Hakem 6. oyuncu değişikliği kuralını bilmiyor. Zorla ikna ettik oyuna aldık ama maçı yönetiyor. Ben yayladan duydum bu kuralı."

4 MAÇTIR YENİLMİYOR
Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladığı son 4 lig maçında yenilgi görmedi. 1 kez kazanan bordomavililer, 3 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
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Hakem daha kuralı bilmıyor
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