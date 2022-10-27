Hakemler 1 yıldır gündem dışında!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,'a özel röportaj verdi. Son dönemde alevlenen hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, "1 sene önce bir karar aldık ve hakemler konusunu gündemimizden çıkardık.. MHK başkanları gidiyor geliyor, TFF başkanı gidiyor geliyor. Sorunlar hep aynı. Yumruk masaya süreci yaşıyoruz. Belki 1-2 hafta bunun etkileri gözüküyor. Maalesef yöneticilerimiz, başkanlarımızdiyor. Gidip bağırınca bir başkasının hakkını ihlal edeceğiniz düşüncesini aklınızdan çıkarmayın" şeklinde konuştu.Kızılyıldız ile oynayacakları maçın önemine de vurgu yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İnşallah gruptan lider olarak çıkarız,Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak elenen takımla eşleşiyorsunuz.ifadelerini kullandı.