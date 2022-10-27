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Giriş Tarihi: 27.10.2022

Hakemler 1 yıldır gündem dışında!

Hakemler 1 yıldır gündem dışında!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Kulübü olarak artık hakemlerle ilgili yorum yapmadıklarını söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a özel röportaj verdi. Son dönemde alevlenen hakem tartışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Ağaoğlu, "1 sene önce bir karar aldık ve hakemler konusunu gündemimizden çıkardık. Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak. MHK başkanları gidiyor geliyor, TFF başkanı gidiyor geliyor. Sorunlar hep aynı. Yumruk masaya süreci yaşıyoruz. Belki 1-2 hafta bunun etkileri gözüküyor. Maalesef yöneticilerimiz, başkanlarımız 'Bağırın, hakkınızı alın' diyor. Gidip bağırınca bir başkasının hakkını ihlal edeceğiniz düşüncesini aklınızdan çıkarmayın" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA LİDERLIĞI İSTİYORUZ
Kızılyıldız ile oynayacakları maçın önemine de vurgu yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "İnşallah gruptan lider olarak çıkarız, 2. olmak riskli. Şampiyonlar Ligi'nden 3. olarak elenen takımla eşleşiyorsunuz. Umarım öyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

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Hakemler 1 yıldır gündem dışında!
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