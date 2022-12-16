Hamsik ‘61’akımını başlattı

Trabzonspor orta sahasının vazgeçilmezi Marek Hamsik, futboluyla konuşulduğu kadar saç stiliyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbol kariyeri ile birçok genç oyuncunun örnek aldığı 35 yaşındaki futbolcu, kızılderililere has Mohawk stili ile Dünya çapında ilgi çekmişti.Slovak yıldızın, kuaförüne saçına 61 numarasını kazıttığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.TRABZONSPOR'DA sezonun geride kalan bölümünde skora en fazla katkı yapan isim olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Bu sezon bordo- mavili forma ile 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Dünya Kupası arasında da formunu yükselten isimlerden biriydi. Bakasetas, geçen sezon iç sahada iki gol attığı Fenerbahçe kalesine, 24 Aralık'taki zorlu maçta da gol atmayı hedefliyor.