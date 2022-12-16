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Giriş Tarihi: 16.12.2022

Hamsik ‘61’akımını başlattı

YUNUS EMRE SEL
Hamsik ‘61’akımını başlattı

Trabzon’un tecrübeli oyuncusu, Mohawk modeli saçlarının arkasına Trabzon’un plakasını yazdırınca, bordo-mavili taraftarların büyük beğenisini topladı

Trabzonspor orta sahasının vazgeçilmezi Marek Hamsik, futboluyla konuşulduğu kadar saç stiliyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Futbol kariyeri ile birçok genç oyuncunun örnek aldığı 35 yaşındaki futbolcu, kızılderililere has Mohawk stili ile Dünya çapında ilgi çekmişti. Farklı saç stili ile dikkat çeken oyuncu bu kez yeni bir akım başlattı. Hamsik, başının arkasına ekstra olarak Trabzon'un plakası olan '61' yazdırdı. Slovak yıldızın, kuaförüne saçına 61 numarasını kazıttığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

BAKASETAS PUSUYA YATTI
TRABZONSPOR'DA sezonun geride kalan bölümünde skora en fazla katkı yapan isim olan Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçını iple çekiyor. Bu sezon bordo- mavili forma ile 20 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen yıldız futbolcu, Dünya Kupası arasında da formunu yükselten isimlerden biriydi. Bakasetas, geçen sezon iç sahada iki gol attığı Fenerbahçe kalesine, 24 Aralık'taki zorlu maçta da gol atmayı hedefliyor.

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Hamsik ‘61’akımını başlattı
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