Hamsik için karar vakti!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle teknik heyetten izin alıp ülkesine giden Slovak futbolcu Marek Hamsik'in yarınki antrenmana katılması bekleniyor. Ülkesine gittikten sonra kendisiyle özdeşleşen saçlarını kesen ve bu hareketi "Futbolu mubırakacak?" sorularına sebep olan Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile telefonda görüşerek "Hayır futboladevam edeceğim" demişti. İznini tamamlayan 35 yaşındaki orta sahanın yarın Trabzon'a geleceği ve ardından Abdullah Avcı ile bir kez de yüz yüze görüşeceği kaydedildi. Bu toplantıda,Slovak futbolcunun kariyer geleceğihakkında detaylar konuşulacak.
Djaniny satın alma opsiyonuyla kiralandı
Trabzonspor'un tecrübeli forveti Djaniny Semedo, Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Sharjah FC'ye kiralandı. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Djaniny bu sezon Trabzonspor'da 27 maça çıkarken gol atmayı başaramamıştı.