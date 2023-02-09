Hamsik için karar vakti!

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle teknik heyetten izin alıp ülkesine giden Slovak futbolcu Marek Hamsik'in yarınki antrenmana katılması bekleniyor. Ülkesine gittikten sonra kendisiyle özdeşleşen saçlarını kesen ve bu hareketisorularına sebep olan Hamsik, teknik direktör Abdullah Avcı ile telefonda görüşerekdemişti. İznini tamamlayan 35 yaşındaki orta sahanın yarın Trabzon'a geleceği ve ardından Abdullah Avcı ile bir kez de yüz yüze görüşeceği kaydedildi.Trabzonspor'un tecrübeli forveti Djaniny Semedo, Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerinden Sharjah FC'ye kiralandı. Bordo-mavili kulüp, 31 yaşındaki hücum oyuncusunun 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderildiğini açıkladı. Djaniny bu sezon Trabzonspor'da 27 maça çıkarken gol atmayı başaramamıştı.