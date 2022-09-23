Hamsik ile 1 yıl daha

Yönetimiç transferde geçtiğimiz hafta birçok oyuncunun yıllık ücretlerinde düzenleme yapmıştı. Sıradaki hedef ise Abdullah Avcı'nın raporuna göre kontratı bitecek isimlerle masaya oturmak. Hamsik'i kadroda tutmak isteyen Karadeniz ekibi, Slovak oyuncuyateklif edecek. 35 yaşındaki oyuncunun, fizik durumu da bu konuda belirleyici olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hüseyin Türkmen ile de teknik heyetin raporuna göre masaya oturulacak...Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oyuncularınaizin vermişti. Bordo-mavili takım bugün toplanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek hafta başına kadar oyuncuların antrenmanlarda