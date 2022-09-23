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Giriş Tarihi: 23.9.2022

Hamsik ile 1 yıl daha

Hamsik ile 1 yıl daha
Yönetim, iç transferde geçtiğimiz hafta birçok oyuncunun yıllık ücretlerinde düzenleme yapmıştı. Sıradaki hedef ise Abdullah Avcı'nın raporuna göre kontratı bitecek isimlerle masaya oturmak. Hamsik'i kadroda tutmak isteyen Karadeniz ekibi, Slovak oyuncuya 1 yıllık sözleşme teklif edecek. 35 yaşındaki oyuncunun, fizik durumu da bu konuda belirleyici olacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hüseyin Türkmen ile de teknik heyetin raporuna göre masaya oturulacak...

MORAL ANTRENMANI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oyuncularına 4 gün izin vermişti. Bordo-mavili takım bugün toplanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı gelecek hafta başına kadar oyuncuların antrenmanlarda keyif alacağı bir program uygulayacak ardından ise tempo artırılacak.

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Hamsik ile 1 yıl daha
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