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Giriş Tarihi: 16.2.2023

Hayatımın en zor maçı!

Hayatımın en zor maçı!

Basel karşılaşması için konuşan Avcı, oyuna odaklanmanın zor olduğunu belirtip, “İnanın hiçbir şey yapmak istemiyoruz ama futbolun iyileştirici gücüne de inanıyorum. Alacağımız sonuçla ülkeye dokunacağız” dedi

Konferans Ligi'nde Basel'le oynayacakları maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basının sorularını yanıtladı. Oyuna odaklanmanın zor olduğunu belirten tecrübeli hoca, "İnanın hiçbir şey yapmak istemiyoruz, hayatımın en zor maçı ama futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Alacağımız sonuçla ülkemize dokunacağız ve birazcık yüzleri güldürebilirsek bu bizi çok mutlu edecek" dedi. Deprem felaketi sonrası futbol dünyasının kenetlenmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Avcı, "Renk ve rekabetler tabi ki olacaktır. Fakat dünyanın sonu değildir. Bunu bugünlerde anlamamamız gerekiyor. Geçen sene şampiyon Trabzonspor'dur, bu sene geri kalmıştır. Birliktelik her zaman olmalıdır. Türk milleti büyük bir millettir" diye konuştu.



'Markovic katkı verir'
Abdullah Avcı, deprem sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan transfer ettikleri Lazar Markovic hakkında şunları söyledi: "Lazar Markovic'in bölgesinde (sağ kanat) bizim sıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize önemli katkılar sağlayacaktır." Bu arada 28 yaşındaki oyuncuya sezon sonuna kadar 260 bin Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

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Hayatımın en zor maçı!
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