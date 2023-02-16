Basel karşılaşması için konuşan Avcı, oyuna odaklanmanın zor olduğunu belirtip, “İnanın hiçbir şey yapmak istemiyoruz ama futbolun iyileştirici gücüne de inanıyorum. Alacağımız sonuçla ülkeye dokunacağız” dedi
Konferans Ligi'nde Basel'le oynayacakları maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basının sorularını yanıtladı. Oyuna odaklanmanınzor olduğunu belirten tecrübeli hoca, "İnanın hiçbir şey yapmak istemiyoruz, hayatımın en zor maçı ama futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Alacağımız sonuçla ülkemize dokunacağız ve birazcıkyüzleri güldürebilirsek bu bizi çokmutlu edecek" dedi. Deprem felaketi sonrası futbol dünyasının kenetlenmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Avcı, "Renk ve rekabetler tabiki olacaktır. Fakat dünyanın sonudeğildir. Bunu bugünlerde anlamamamızgerekiyor. Geçen sene şampiyon Trabzonspor'dur, bu sene geri kalmıştır. Birliktelik her zamanolmalıdır. Türk milleti büyük birmillettir" diye konuştu.
'Markovic katkı verir'
AbdullahAvcı, deprem sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan transfer ettikleri Lazar Markovic hakkında şunları söyledi: "LazarMarkovic'in bölgesinde (sağ kanat) bizimsıkıntımız vardı. Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize önemli katkılar sağlayacaktır." Bu arada 28 yaşındakioyuncuya sezon sonuna kadar 260bin Euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.