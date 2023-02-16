Konferans Ligi'nde Basel'le oynayacakları maç öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basının sorularını yanıtladı.belirten tecrübeli hoca, "İnanın hiçbir şey yapmak istemiyoruz, hayatımın en zor maçı ama futbolun hem iyileştirici hem de birleştirici gücünden faydalanmak istiyoruz. Alacağımız sonuçla ülkemize dokunacağız ve" dedi. Deprem felaketi sonrası futbol dünyasının kenetlenmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Avcı,Geçen sene şampiyon Trabzonspor'dur, bu sene geri kalmıştır.diye konuştu.AbdullahAvcı, deprem sonrası Süper Lig'den çekilme kararı alan Gaziantep FK'dan transfer ettikleri Lazar Markovic hakkında şunları söyledi:Kendisiyle alakalı çok iyi bilgiler aldık. O da çok doğru bir adım attı, görüntülü konuştuk. Umarım bize önemli katkılar sağlayacaktır."