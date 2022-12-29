Hayatımın kötü senaryosuydu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu mağlubiyetin kendilerine hiç yakışmadığını belirterek şöyle konuştu: "Pasın şiddeti iyi değil, savunma arkası koşu olması gerekiyor ama yok...Şık olmadı ve yakışmadı. 4 gün önceki maçtan sonra 'Acaba rotasyon yapsak mı' dedik ama sonra yapmama kararı verdik.Tepki vermedik, hiç hoşuma gitmeyen bir şeydi.KARAGÜMRÜK'E kaybeden bordo- mavililer, teknik direktörleri Abdullah Avcı yönetiminde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk kez bir maçtan eli boş ayrıldı. Süper Kupa'yı ilk kez 27 Ocak 2021 tarihinde Avcı ile Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i yenerek kazanan Trabzonspor, 15 Mayıs 2022 tarihinde Altay'ı 2-1 devirerek şampiyonluk kupasını kazanmıştı. Bu sezon başı da burada Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kaldıran Fırtına, ligin ilk maçında da Olimpiyat'ta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etmişti.