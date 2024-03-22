Hedefi kupa!

Trabzonspor'un 28 Şubat'ta kupada RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmadave tedavisinin 5 hafta devam edeceği açıklanmıştı. Yaklaşık 3 haftadır tedavisi devam eden 2.01'lik dev golcünün,Önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı çalışmalarla ilgili paylaşım yapan Onuachu'nun kolunun henüz tam olarak iyileşmediği veTrabzonspor sağlık kurulunun, alçıyı çıkaramayan 29 yaşındaki golcüyü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile oynanacak olan yarı final ilk maçına