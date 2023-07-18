Hem Fenerbahçe hem Başakşehir istiyor

Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'ün yeni dönem öncesi sözleşmesi feshedildi. Teknik direktör Bjelica'nın fiziksel olarak eksik bulduğu oyuncu, yönetime gitmek istediğini bildirdi. Yapılan motive etme çabaları da sonuç vermeyince karşılıklı anlaşılarak bedelsiz şekilde yollar ayrıldı. Boşa çıkan 27 yaşındaki orta sahaya Süper Lig'in büyükleri talip oldu.Hatırlanacağıgibi Belözoğlu daha önce de Dorukhan'ıFenerbahçe'ye transfer etmek istemişti.Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunun başında transfer olduğu bordo- mavili kulüpte ilk sezonunda ligde 29 maçta, 2 gol, 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta saha, bu süreçte Karadeniz ekibiyle şampiyonluk da yaşadı. Geçen sene ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 müsabakaya çıkabildi. Trabzonspor formasıyla toplamda 41 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.Tam bir jokerdi!adam ve oyuncu arasında güven çok önemlidir. Görünen o ki Bjelica ile Dorukhan arasında bu güven ortamı oluşturulamamış. Dorukhan, Trabzonspor'da uzun yıllardan sonra gelen şampiyonlukta en büyük katkıyı yapan oyunculardan biri.Bu gerçek yadsınamaz. Sakatlık bir oyuncu için büyük bir sorundur. Geçen sezon başı sakatlanmasından sonra eski ritmini bulması açısından bu sezon önemliydi. Süper Lig'de 3 Türk futbolcu oynatma mecburiyeti varken böylesi değerli bir ismin küstürülmesi bana göre bir