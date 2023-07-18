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Giriş Tarihi: 18.7.2023

Hem Fenerbahçe hem Başakşehir istiyor

BERKAY TURAN
Hem Fenerbahçe hem Başakşehir istiyor

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut tatilini yarıda kesip İstanbul’a geldi. Dorukhan’ı Fenerbahçe istiyor. Emre Belözoğlu da takımına katmak için atağa kalktı

Trabzonspor'da geçen sezon yaşadığı ağır sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'ün yeni dönem öncesi sözleşmesi feshedildi. Teknik direktör Bjelica'nın fiziksel olarak eksik bulduğu oyuncu, yönetime gitmek istediğini bildirdi. Yapılan motive etme çabaları da sonuç vermeyince karşılıklı anlaşılarak bedelsiz şekilde yollar ayrıldı. Boşa çıkan 27 yaşındaki orta sahaya Süper Lig'in büyükleri talip oldu. Kadrosuna çok sayıda kaliteli ismi takviye eden Fenerbahçe, milli oyuncuyu listesine alarak görüşme için hemen hamle yaptı. Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut tatilini yarıda kesip soluğu İstanbul'da aldı.

EMRE BELÖZOĞLU PEŞİNDE
Ayrıca Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Ahmet Bulut'a haber göndererek Dorukhan'ı istediklerini iletti. Hatırlanacağı gibi Belözoğlu daha önce de Dorukhan'ı Fenerbahçe'ye transfer etmek istemişti.

GEÇEN SEZON 6 MAÇTA OYNADI
Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden milli futbolcu Dorukhan Toköz, 2021-22 sezonunun başında transfer olduğu bordo- mavili kulüpte ilk sezonunda ligde 29 maçta, 2 gol, 2 asist üretti. 27 yaşındaki orta saha, bu süreçte Karadeniz ekibiyle şampiyonluk da yaşadı. Geçen sene ise sakatlığı nedeniyle sadece 6 müsabakaya çıkabildi. Trabzonspor formasıyla toplamda 41 maçta 2 gol, 2 asist yaptı.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Tam bir jokerdi!
Teknik adam ve oyuncu arasında güven çok önemlidir. Görünen o ki Bjelica ile Dorukhan arasında bu güven ortamı oluşturulamamış. Dorukhan, Trabzonspor'da uzun yıllardan sonra gelen şampiyonlukta en büyük katkıyı yapan oyunculardan biri. Çünkü değişik mevkilerde görev almasına rağmen (savunmanın göbeği, sağ bek, orta alan) oynadığı her maçta takıma büyük katkı yaptı. Bu gerçek yadsınamaz. Sakatlık bir oyuncu için büyük bir sorundur. Geçen sezon başı sakatlanmasından sonra eski ritmini bulması açısından bu sezon önemliydi. Süper Lig'de 3 Türk futbolcu oynatma mecburiyeti varken böylesi değerli bir ismin küstürülmesi bana göre bir yönetim beceriksizliğidir.

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Hem Fenerbahçe hem Başakşehir istiyor
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