Henüz bitmedi!

Radyo'ya konuşan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu hafta Trabzon'da bir toplantı düzenleyerek merak edilenleri net şekilde açıklayacağım" dedi. Doğan, "Bunu nasıl başardığımızı anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en önemli problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı, bununla da birlikte vergi.Artık borcu ödemeyi geçtim, faizin faizini ödeyecek durum yoktu. Trabzonspor'u büyük bir yükten kurtardık" diye konuştu ve şöyle devam etti: "Problemler bitmedi. Herkesin kafasında Bankalar Birliği'nden çıktık, bitti gibi bir algı oluştu. Evet büyük bir iş yaptık ama bitmedi. Trabzonspor'un 2 milyara yakın ödemesi gereken bir vergi borcu var.Aralık sonuna kadar borçsuzluk kağıdı almamız için gereken rakam 30 milyon Euro. Bzi bu sorunlarla karşılaşmamak adına, hızlı bir şekilde bu borcu da ödemenin çalışmalarını yapıyoruz. Bir an önce çözmek istiyoruz."