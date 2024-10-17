Henüz bitmedi!

Mercan
Radyo'ya konuşan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu hafta Trabzon'da bir toplantı düzenleyerek merak edilenleri net şekilde açıklayacağım" dedi. Doğan, "9 milyara yakın bir ödeme yaptık, insanlar nasıl yaptığımızı merak ediyor.
Bunu nasıl başardığımızı anlatacağız. Trabzonspor'un önündeki en önemli problem Bankalar Birliği anlaşmasıydı, bununla da birlikte vergi. Önce şunu açıklayalım, kulübün kasasından geçen sezon 700 milyon TL'nin üzerinde faiz çıktı.
Artık borcu ödemeyi geçtim, faizin faizini ödeyecek durum yoktu. Trabzonspor'u büyük bir yükten kurtardık" diye konuştu ve şöyle devam etti: "Problemler bitmedi. Herkesin kafasında Bankalar Birliği'nden çıktık, bitti gibi bir algı oluştu. Evet büyük bir iş yaptık ama bitmedi. Trabzonspor'un 2 milyara yakın ödemesi gereken bir vergi borcu var. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artık bu borçlara izin vermiyor hem de UEFA, borçsuzluk kağıdını veremeyen kulüplerin Avrupa'da yer alamayacağını, transfer yasağı gibi cezalarla karşılaşacağını belirtti.
Aralık sonuna kadar borçsuzluk kağıdı almamız için gereken rakam 30 milyon Euro. Bzi bu sorunlarla karşılaşmamak adına, hızlı bir şekilde bu borcu da ödemenin çalışmalarını yapıyoruz. Bir an önce çözmek istiyoruz."