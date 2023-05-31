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Giriş Tarihi: 31.5.2023

‘Her geçen gün daha iyi oluyoruz’

‘Her geçen gün daha iyi oluyoruz’
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın başında 6'ncı maçına çıkarken, 3. galibiyetine imza attı. Daha önce iki karşılaşmada 10 kişi kalarak Sivas ve Konyaspor'a kaybeden bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye ise 11'e 11'ken mağlup olmuştu. Hırvat hoca, maçın ardından ise şöyle konuştu: "Takım daha kompakt vaziyette. Birlikte neler yapılması gerektiğini daha iyi biliyorlar, her geçen gün daha iyi oluyoruz. Baskıyı nasıl yapacağımızı daha iyi biliyorlar. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazandığımız için çok mutluyuz."

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