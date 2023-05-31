‘Her geçen gün daha iyi oluyoruz’

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın başında 6'ncı maçına çıkarken, 3. galibiyetine imza attı. Daha önce iki karşılaşmada 10 kişi kalarak Sivas ve Konyaspor'a kaybeden bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye ise 11'e 11'ken mağlup olmuştu. Hırvat hoca, maçın ardından ise şöyle konuştu: