Her takımı yenebiliriz

Trabzonspor'un yeni seçilen yönetim kurulunun sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığı teknik direktör Orhan Ak, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.diyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece sezonu birlikte tamamlayacağız. Yeni ekibimiz göreve başladı. Hepsi Türkiye'de kendisini kanıtlamış, çok değerli isimler.Kendimize, ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.Ligde istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayan Orhan Ak, "Ancak 11 maç var, 33 puan ortada. Her maçı kazanabilecek kapasiteye sahibiz.O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan, salı günü Ankaragücü ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçı. Bu daha önemli.diye konuştu.