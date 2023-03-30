Her takımı yenebiliriz

Genç hoca, “Ligde 11 maçımız var ve 33 puan ortada. Hepsini kazanabilecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki o birlikteliği ve coşkuyu sağlayalım” ifadelerini kullandı
Trabzonspor'un yeni seçilen yönetim kurulunun sezon sonuna kadar devam etme kararı aldığı teknik direktör Orhan Ak, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Başkanımızve yönetimin güvenibizi mutlu etti" diyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Olağanüstü bir şey olmadığı sürece sezonu birlikte tamamlayacağız. Yeni ekibimiz göreve başladı. Hepsi Türkiye'de kendisini kanıtlamış, çok değerli isimler. Belki bir kişi dahadahil olabilir. Kendimize, ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
KUPA MÜCADELESİ DAHA ÖNEMLİ
Ligde istedikleri yerde olmadıklarını vurgulayan Orhan Ak, "Ancak 11 maç var, 33 puan ortada. Her maçı kazanabilecek kapasiteye sahibiz. Yeter ki; o birlikteliğisağlayabilelim, sahaiçinde beraber hareketeden, coşkulubir takım oluşturabilelim. O zaman yenemeyeceğimiz takım yok. Bizim için daha net hedef olan, salı günü Ankaragücü ile oynayacağımız Türkiye Kupası maçı. Bu daha önemli. Adana Demirsporkarşılaşmasıçok ciddi bir geridönüştü, inşallahöyle devameder" diye konuştu.