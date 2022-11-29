Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor. Avcı, bu sezon kadroda ummadıkları değişimler yaşadıklarını ifade ederek,dedi. Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirdiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:"Performansı arttırıcı çalışmalar bize iyi gelecek.Geçen sezon rakipler kaybettiği için değil, biz kazandığımız için fark açıldı. Bu sezon herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonluktaki iddiamızı herkes görecek."