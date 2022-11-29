“Puan cetvelinde fazla fark yok. Aradan sonra gerçek Trabzonspor’u, iddiamızı herkes görecek. Fenerbahçe derbisi ile yeni bir seriye başlarız.”
Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezona istediği gibi başlayamayıp Dünya Kupası arasına moralsiz girse de teknik direktör Abdullah Avcı, geri dönüşte her şeyin farklı olacağına inanıyor. Avcı, bu sezon kadroda ummadıkları değişimler yaşadıklarını ifade ederek, "Buadaptasyon ve uyumsorunu bizi olumsuzetkiledi. Dünya Kupasıarası bize iyi gelecek" dedi. Takımın sezon başı gibi hazırlık dönemini geçirdiğini ifade eden Avcı, şöyle devam etti:
AYRI HAVA YAŞANACAK
"Performansı arttırıcı çalışmalar bize iyi gelecek. DönüşteF.Bahçe maçı var. Buayrı bir hava ile lige dönmemizisağlayacaktır. Geçen sezon rakipler kaybettiği için değil, biz kazandığımız için fark açıldı. Bu sezon herkes kaybediyor ve arada fazla fark yok. Şampiyonluktaki iddiamızı herkes görecek."