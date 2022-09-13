Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şöyle konuştu: "Rakip bize baskılı oynayacaktı. En büyük özellikleri arkaya yaptıkları koşular…. Müthiş bir frikik golüyle mağlup duruma düştük. Dengeyi kurduk.Buna çalışmamıza rağmen hem de... İyi gitmeyen bir durum var. Macaristan'da rakip eksik kalıyor, geçişten iki gol yiyoruz. Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız. Herkes kendini sorgulayacak.Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız.