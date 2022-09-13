Abdullah Avcı: “Sağlıklı gitmeyen bir durum var, geçişten goller yiyoruz, alışık değilim buna. Herkes kendini sorgulayacak. Kafamızı kaldıracağız”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şöyle konuştu: "Rakip bize baskılı oynayacaktı. En büyük özellikleri arkaya yaptıkları koşular…. Müthiş bir frikik golüyle mağlup duruma düştük. Dengeyi kurduk. İkinci yarıda tam oyunu elimizealacakken, geçişten iki tane gol yedik. Buna çalışmamıza rağmen hem de... İyi gitmeyen bir durum var. Macaristan'da rakip eksik kalıyor, geçişten iki gol yiyoruz. Sağlıklı gitmeyen bir durum var. Çok alışık olmadığım bir durum. Kafamızı kaldıracağız. Herkes kendini sorgulayacak. Trabzonspor bu,geçen senenin şampiyonu. Neden bunları yaşadığımızı sorgulayacağız. Hem ben hem takım…"