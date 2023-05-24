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Giriş Tarihi: 24.5.2023

Hesap kapatıyor

YUNUS EMRE SEL
Hesap kapatıyor

Antalya, Adana Demir ve Karagümrük’ten sonra gözler Alanya maçına çevrildi. Bordo-mavililer, 5-0’la sezonun en farklı mağlubiyetini aldığı rakibini devirirse tüm hesapları kapatmış olacak

Süper Lig'e erken havlu atıp taraftarını üzen Trabzonspor, Karagümrük'ü 4-1 yenip gelecek sezon için umut tazeledi. Deplasmanda galibiyeti unutan ama iç sahada yüzü gülen bordomavililer, ligin ilk yarısında çok gol yiyerek mağlup olduğu rakiplerinden rövanşı da birer birer aldı. 5-2 yenildiği Antalya'yı 2-0, 3-2 mağlup olduğu A.Demirspor'u 4-1'le geçen Fırtına, 4-1 kaybettiği Karagümrük'ü aynı skorla yendi. Şimdi gözler 37. haftadaki Alanya maçına çevrildi. Trabzon sezonun ilk yarısında rakibine 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.

TEK BAŞINA TAKIMI SIRTLIYOR
TREZEGUET, en çok eleştirilen isimler arasında olmasına rağmen skora en fazla katkı yapan oyuncu oldu. 10'u lig, 2'si Avrupa olmak üzere 12 gol atma başarısı yakalayan Mısırlı sol kanat, 8 de asist yaparak 20 gole katk ı verdi. Forvetler Umut ve Gomez, ligde 5'er gol atarken, Trezeguet tek başına iki oyuncunun rakamına ulaştı

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