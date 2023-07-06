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Giriş Tarihi: 6.7.2023

‘Hocam çağırdı hemen geldim’

‘Hocam çağırdı hemen geldim’
Trabzonspor'un Southampton'dan kadrosuna kattığı Mislav Orsic, Slovenya kampında soruları yanıtladı. Transfer sürecinin kulübü nedeniyle uzadığını belirten Hırvat kanat oyuncusu, "Bjelica ile 2 yıl Zagreb'de beraber çalıştım. Ona büyük saygım var. Hocamız ile görüştükten sonra neredeyse aynı gün kararı aldım. Burada olduğum için mutluyum" dedi. 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un istediği eski takım arkadaşı Petkovic hakkında ise, "5 yıl Dinamo Zagreb ve milli takımda beraber oynadık. Tekrar onunla beraber olmak isterim" yorumunu yaptı.

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‘Hocam çağırdı hemen geldim’
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