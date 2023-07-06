‘Hocam çağırdı hemen geldim’

Southampton'dan kadrosuna kattığı Mislav Orsic, Slovenya kampında soruları yanıtladı. Transfer sürecinin kulübü nedeniyle uzadığını belirten Hırvat kanat oyuncusu, "Bjelica ile 2 yıl Zagreb'de beraber çalıştım.dedi. 30 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un istediği eski takım arkadaşıhakkında ise, "5 yıl Dinamo Zagreb ve milli takımda beraber oynadık. Tekrar onunla beraber olmak isterim" yorumunu yaptı.