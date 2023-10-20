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Giriş Tarihi: 20.10.2023

Hocamız isterse Nwakaeme’yi alırız

Hocamız isterse Nwakaeme’yi alırız

Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hocamızla birlikte taraftarlarımız güzel günler gördü. Ona büyük görev düşüyor Nwakaeme çok profesyonel bir oyuncu. Hocamız istiyorsa biz de harekete geçeriz. Devre arasında önemli takviyeler olacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Doğan'ın satır başları şöyle: "Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz. Hocamız ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Yollarımız tekrar kesişti. Benim de hocamın da aklından zirve dışında bir şey geçmez. Hocaya da bize de büyük görev düşüyor. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum."

UĞURCAN'LA KONUŞTUM!
"Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyla 'Çok erken değil mi?' diyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar. Avcı'dan takıma bir dokunuş bekliyorum. Nwakaeme çok profesyonel bir oyuncu. hocamız kendisiyle çalışmak istiyorsa biz de transfer etmek için harekete geçeriz."




KİMSE 'HAYIR' DİYEMEZ!
"Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, şu anda kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yunan oyuncu için bize ulaşan teklif yok. Çok istediğim ama alamadığım bir transfer oldu. Şu an isim veremem, devre arasında işi bitirmeye çalışıyorum. Kimsenin hayır diyemeyeceği oyuncuları takıma kazandıracağız."

HATAY MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI
"Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok futbolda... Trabzon'da hiçbir anlamı yok. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım. Trabzonspor'un 2-0'dan maç kaybetmesini kabul edemem. Bjelica konusunda pişmanlığım yok."

HAKKIMIZI HER YERDE KORUMAK ZORUNDAYIZ
"Trabzonspor'un hakkını her yerde korumak için elimizden geleni yapacağız. Sistem onlara (Üç İstanbul takımı) kurulu zaten. Benim şampiyonluklarım çalınmış… En büyük mağdur benim. Nerede ne mücadele vermemiz gerektiğini biliyorum. (Erden Timur'un 'temiz eller operasyonu şart' sözleri üzerine) En çok bunu ben isterim. Körler-sağırlar birbirini ağırlar!"




TFF'NİN HAKEMLER ÜZERİNDE ETKİSİ YOK!
Başkan Doğan, Pendikspor maçı için ise şu ifadeleri kullandı: "Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Büyükekşi'nin hakemler üzerinde bir etkisi yok. TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceza aldığını söyledi ama öyle olmadığını gördük. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha? 3 İstanbul kulübünün inanılmaz bir medya gücü var. Anadolu kulüplerinin hakkı yenmiyor mu? 2-3 tane derbi yöneten hakem var, yenilen taraf maçtan sonra o hakemi yerden yere vuruyor."

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Hocamız isterse Nwakaeme’yi alırız
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