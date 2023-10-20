Hocamız isterse Nwakaeme’yi alırız

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Doğan'ın satır başları şöyle:Hocamız ile birlikte taraftarlarımız çok güzel günler gördü. Yıllar sonra gelen şampiyonluk sevinci... Yollarımız tekrar kesişti.Hocaya da bize de büyük görev düşüyor. Trabzonspor'u ne kadar sevdiğini biliyorum. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum.""Abdullah Avcı için sadece takım kaptanı Uğurcan ile görüştüm. Takım içinde Bjelica için menajerleri aracılığıyladiyen yabancı oyuncular oldu. Çocuklar çok profesyoneller tabii, onlar olaya bizden farklı bakıyorlar. Avcı'dan takıma bir dokunuş bekliyorum."Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, şu anda kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Yunan oyuncu için bize ulaşan teklif yok."Bjelica'nın önceki takımlarındaki oyun Trabzon'a çok uygun bir oyundu. Her şey doğru olabilir ama sahaya yansımadıktan sonra bunların hiçbir anlamı yok futbolda... Trabzon'da hiçbir anlamı yok. Hatay maçında bu işin olmayacağını anladım.Bjelica konusunda pişmanlığım yok.""Trabzonspor'un hakkını her yerde korumak için elimizden geleni yapacağız. Sistem onlara (Üç İstanbul takımı) kurulu zaten.(Erden Timur'un 'temiz eller operasyonu şart' sözleri üzerine) En çok bunu ben isterim. Körler-sağırlar birbirini ağırlar!"Başkan Doğan, Pendikspor maçı için ise şu ifadeleri kullandı: "Pendikspor maçından sonra hakemler için söylediklerimi hak ettiler. Az bile söyledim. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden eminim ama MHK ve alt kurumlara hakim olduğunu düşünmüyorum. Büyükekşi'nin hakemler üzerinde bir etkisi yok. TFF, bize Pendikspor maçının hakeminin ceza aldığını söyledi ama öyle olmadığını gördük. Pendik'in de hakkı yendi. Golümüzden önce top bizden çıkıyor, hakem korner veriyor. Doğruyu söylemeyecek miyiz? Hakemin ceza alması için ne gerekiyor daha? 3 İstanbul kulübünün inanılmaz bir medya gücü var. Anadolu kulüplerinin hakkı yenmiyor mu? 2-3 tane derbi yöneten hakem var, yenilen taraf maçtan sonra o hakemi yerden yere vuruyor."