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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

YUNUS EMRE SEL
Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

“Teknik direktörümüz inatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonspor’umuza katabileceği çok şey var.”

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik adam arayışlarında 3 isimle görüştüklerini, bunlardan birisinin de Bjelica olduğu söyledi. Takımın başında yer almak istemeyen, 'Sezon sonu geleyim' diyenlerle ikinci bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Doğan şöyle devam etti: "Takımımızın içerisinde bulunduğu durumu gerekçe göstererek, sorumluluk almaktan kaçan kim olursa olsun masadan kalktık. Daha ilk temasımızda bahanelere sığınmayan, mazeretler öne sürmeyen, tüm sorumluluğu üzerine alarak bir an önce takımın başına geçmek istediğini söyleyen Bjelica'nın bu davranışı beni ve yönetimimizi çok etkiledi."



BU TOPRAKLARDAN NİCE ŞAMPİYONLUKLAR ÇIKACAK
"Bjelica, bizi ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunacak kişidir. Hocamız, Trabzon ruhu taşıyor. İnatçı ve şampiyonluğu çok istiyor. Sahip olduğu tartışmasız özelliklerinin yanı sıra bize çok benzediği için de Trabzonspor'umuza katabileceği çok şey var. Hedefimiz Trabzonspor'umuzu maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek. Geçen sezon kazandığımız şampiyonluk ligin açık ara en iyi takım performansının yanında, inatçı kararlılık sayesinde kazanıldı. Bu şanlı sezondan sonra Trabzonspor için şampiyonluğun gelenek haline geldiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına kalpten inanıyoruz."

ABDÜLKADİR VE TREZEGUET YOK
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Bjelica'nın yönetiminde ilk sınavını Sivas'ta verecek. Hırvat çalıştırıcı, sakatlıklardan dolayı kadroda değişikliğe gitti. Abdülkadir ve Trezeguet riske edilmedi. Kart cezalısı Bakasetas'ın yerine Hamsik forma giyecek. Kanatlarda Markovic ile Naci, 10 numara pozisyonunda Bardhi olacak.

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Hocamız Trabzon ruhu taşıyor
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