Hocamız Trabzon ruhu taşıyor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik adam arayışlarında 3 isimle görüştüklerini, bunlardan birisinin de Bjelica olduğu söyledi. Takımın başında yer almak istemeyen,diyenlerle ikinci bir görüşmelerinin olmadığını dile getiren Doğan şöyle devam etti: "Daha ilk temasımızda bahanelere sığınmayan, mazeretler öne sürmeyen, tüm sorumluluğu üzerine alarak bir an önce takımın başına geçmek istediğini söyleyen Bjelica'nın bu davranışı beni ve yönetimimizi çok etkiledi."Hocamız,Trabzon ruhutaşıyor. İnatçı veşampiyonluğu çok istiyor.Sahip olduğu tartışmasızözelliklerinin yanısıra bize çok benzediği içinde Trabzonspor'umuza katabileceğiçok şey var.Geçen sezon kazandığımızşampiyonluk ligin açık araen iyi takım performansınınyanında, inatçı kararlılıksayesinde kazanıldı. Buşanlı sezondan sonra Trabzonsporiçin şampiyonluğungelenek haline geldiğineve bu verimli topraklardandaha nice şampiyonluklarçıkacağına kalpteninanıyoruz."Trabzonspor, yeni teknik direktörü Bjelica'nın yönetiminde ilk sınavını Sivas'ta verecek. Hırvat çalıştırıcı, sakatlıklardan dolayı kadroda değişikliğe gitti. Abdülkadir ve Trezeguet riske edilmedi. Kart cezalısı Bakasetas'ın yerine Hamsik forma giyecek. Kanatlarda Markovic ile Naci, 10 numara pozisyonunda Bardhi olacak.