Hong ve Okay’da pazarlık zamanı

Altı transferi resmi olarak açıklayan ve 7'nci isim olarak Pedro Malheiro'yu şehre getiren Trabzonspor, bu sayıyı 12'ye çıkaracak. Orta sahaya en az 2 takviye düşünen bordo-mavililer,ileiçin temaslarını sürdürüyor. İngiliz ekibinden izin alınarak milli yıldızla anlaşma sağlanırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Okay ile görüşme yaptığı belirtildi.Karadeniz ekibi ayrıca Belçika Ligi'nde Gent forması giyenve kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Belçika kulübünün ilk temaslarda satmak istemediği ancak oyuncuyla yapılan sözleşme uzatma temaslarından istenilen sonucun alınamaması nedeniyle satış fikrinin ağır bastığı belirtildi.