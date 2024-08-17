Hyun-Seok Hong son düzlükte

Santrfor ve orta saha bölgelerine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, temaslarını sıklaştırdı.bordo-mavililer, orta sahada da rotayı Hyun-seok Hong'a kırdı. Bir süre önce maliyeti ve oyuncunun çok sıcak bakmaması nedeniyle transferinden vazgeçilen Güney Koreli orta saha için yeniden girişimlere başlandı. Belçika ekiplerinden KAA Gent forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle yapılan görüşmelerde çok ciddi bir mesafe kat edildiği veTrabzonspor yönetimi, scout ekibinin alınmasını çok istediği bu oyuncu için şartları ciddi şekilde zorlarken, transferin gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Bu sezon Belçika Ligi'ne harika başlangıç yapan Hong,Hong hem on numara hem de merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.