İki yıldızdan biri gelecek!

Trabzonspor, listesinde bulunanClub Brugge yetkilileriyle büyük ölçüde anlaşan bordo- mavililer, transfere son şeklini vermeye çalışıyor. Bonservisiyle alınmak istenen 28 yaşındaki Ukraynalı golcünün, teklife sıcak baktığı ancak henüz imzaların atılması için tüm şartların oluşmadığı ifade edildi.Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Hollandalı yıldızın kiralanması için Burnley'ye şartlar soruldu.