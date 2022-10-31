İlk hedef Onur&Efecan

Bordo-mavililer, kadroya yerli takviyesi için kolları sıvadı, planlarını da hazırladı
Trabzonspor'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı. Kayserispor ilesezon sonunda sözleşmesisona erecek OnurBulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan EfecanKaraca ilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor. Ayrıca yurt dışında yeterikadar süre bulamayanmilli oyuncuların yanısıra, sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak.