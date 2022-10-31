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Giriş Tarihi: 31.10.2022

İlk hedef Onur&Efecan

YUNUS EMRE SEL
İlk hedef Onur&Efecan

Bordo-mavililer, kadroya yerli takviyesi için kolları sıvadı, planlarını da hazırladı

Trabzonspor'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı. Kayserispor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Onur Bulut ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılan Efecan Karaca ilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor. Ayrıca yurt dışında yeteri kadar süre bulamayan milli oyuncuların yanı sıra, sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak.

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İlk hedef Onur&Efecan
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