İlk hedef Onur&Efecan

Trabzonspor'da takımın yeniden toparlanması için hedef gösterilen kasım ayı öncesi ön transfer görüşmeleri sonuçlandı. Yönetim ile teknik ekip arasındaki temaslarda, yerli takviyesi kararı çıktı.ve çok uzun zamandır ismi Trabzonspor ile anılanilk hamleler olacak. Yönetim, bu iki isim için de bir planlama yapmayı düşünüyor., sezonun ilk yarısında takımlarında çıkış yapan ve maliyet olarak çok yüksek rakamlar talep edilmesi beklenilmeyen isimlerle de görüşme yapılacak.