İlk rapor: Değişim şart!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, kaybedilen Sivasspor maçının ardından yardımcılarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Takımın kırılgan yapısının devam ettiğini gören Hırvat hoca, 3 günlük izinde analizini hazırladı.diyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu hafta takıma dokunuşlar yaparak bir değişime imza atmak istiyor. Futbolculara uygun bir oyun formasyonu belirleme düşüncesinde olan Bjelica'nın, cumartesi günkü Konyaspor maçında yapacağı hamlelerin sonucunu 3 puanla almayı hedeflediği kaydedildi.Süper Lig'de 45 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavili takım, son 4 haftada 3 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalardan sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardındanyönetiminde sahaya çıkan Karadeniz ekibi,elde etti.