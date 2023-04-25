İlk rapor: Değişim şart!

Takımı kırılgan yapısından kurtarıp ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Hırvat çalıştırıcı, “Yapacak çok işimiz var. Yeni bir planlama ile yola çıkıyoruz” dedi
Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Nenad Bjelica, kaybedilen Sivasspor maçının ardından yardımcılarıyla bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Takımın kırılgan yapısının devam ettiğini gören Hırvat hoca, 3 günlük izinde analizini hazırladı. "Önümüzde yapılacakçok iş var, çokçalışmamız lazım.Her şeyi sil baştanplanlayacağız" diyen 51 yaşındaki çalıştırıcı, bu hafta takıma dokunuşlar yaparak bir değişime imza atmak istiyor. Futbolculara uygun bir oyun formasyonu belirleme düşüncesinde olan Bjelica'nın, cumartesi günkü Konyaspor maçında yapacağı hamlelerin sonucunu 3 puanla almayı hedeflediği kaydedildi. Bu arada kalan maçlardaen iyisini yapmak için çalışacakolan tecrübeli teknikadamın, gidecek ve kalacakoyuncuları sezon sonundabelirleyip yönetimesunacağı belirtildi.
3 TEKNİK ADAMLA SADECE 1 PUAN
Süper Lig'de 45 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavili takım, son 4 haftada 3 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalardan sadece 1 puan alabildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından Orhan Ak, İhsan Derelioğluve Nenad Bjelica yönetiminde sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 3mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti. Fırtına, ligin 29. maçları dikkatealındığında son 7 sezoniçindeki en az puan topladığıdönemini yaşıyor.