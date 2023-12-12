İlk transfer savunmaya!

Gaziantep maçında elindeki alternatiflere rağmen stoperde Mendy’yi oynatan Avcı, ilk takviye istediği bölge için mesajı verdi
Trabzonspor'da Gaziantep FK deplasmanında 2 hafta sonra gelen galibiyet, takımı lig yarışına yeniden motive etti. Averajla 4. sıraya yükselen bordo-mavili ekip, 3-1 kazandığı maçta bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (11) ve gol beklentisine girdiği (xG2.50) 90 dakikayı oynadı. Sahaya yansıyan futboldan memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, takımının her hafta gelişmesi için çaba harcıyor. Bir yandan da yapılacaktakviyeler konusunda çalışan tecrübeliteknik adamın, Gaziantep'teki ilk 11 tercihinde ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi stoper olarak oynatması çok konuşuldu. Benkovic, Hüseyin ve Baniya gibialternatifleri varken Fransız oyuncunundefansın göbeğinde görev yapması,öncelikle takviyenin buraya yapılmasıgerektiği mesajı olarak algılandı. Yönetime transfer için rapor hazırlayan 60 yaşındaki çalıştırıcının ayrıca kaliteli bir orta saha, maddi şartlarauygun kanat oyuncusu ve iyi bir forvetistediği gelen haberler arasında.