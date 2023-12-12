İlk transfer savunmaya!

Trabzonspor'da Gaziantep FK deplasmanında 2 hafta sonra gelen galibiyet, takımı lig yarışına yeniden motive etti. Averajla 4. sıraya yükselen bordo-mavili ekip, 3-1 kazandığı maçta bu sezon Süper Lig'de en fazla şut çektiği (11) ve gol beklentisine girdiği (xG2.50) 90 dakikayı oynadı. Sahaya yansıyan futboldan memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı, takımının her hafta gelişmesi için çaba harcıyor.Gaziantep'teki ilk 11 tercihinde ön libero ve merkez orta saha oyuncusu Batista Mendy'yi stoper olarak oynatması çok konuşuldu.Yönetime transfer için rapor hazırlayan 60 yaşındaki çalıştırıcının ayrıca