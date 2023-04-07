İlk turda olmadı

Trabzonspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor. Kupadaki Ankaragücü hüsranının ardından Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasıyla hoca arayışına başlayan bordo-mavililerde2 gündür yoğun mesai harcayan Trabzonspor yönetimi, Sergen Yalçın ismini her yönü ile masaya yatırdı. Tecrübeli çalıştırıcının, 30 yılı aşkın süredir hem oyuncu hem de teknik adam olarak Türk futbolunun içinde olmasını artı bir değer olarak gören bordo-mavililer, Beşiktaş'ı şampiyon yapması, genç oyunculara şans tanıması nedeniyle de 50 yaşındaki teknik adamı ön planda tutuyor.Başkan Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın'ın İstanbul'da yaptığı görüşme, maddi konular dışında olumlu geçti.Tecrübeli hocanın da Fırtına'ya sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor, yarın oynanacak Kasımpaşa maçına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.Sihirli değnek yokbir gerçeği belirtmek gerekiyor… Geçen yılın şampiyonu neden bugünlere geldi. Sorunun nedenleri ve niçinleri irdelemeden doğruyu bulma şansımız yok. Sezon başı ayrılanlar ve yapılan transferler gelinen noktanın nedeni olarak karşımızda. Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ardından Avrupa'ya veda, lig başarısızlığı ve Türkiye Kupası'ndan da elenmekBu bir yönetim beceriksizliğidir. Şimdi yeniden her zaman olduğu gibi yine yeniden yapılanma için yola çıkılıyor... Sergen Yalçın gündemdeki isim.