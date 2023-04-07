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Giriş Tarihi: 7.4.2023

İlk turda olmadı

YUNUS EMRE SEL
İlk turda olmadı

Ligi iyi tanımasının yanı sıra boşta olması 50 yaşındaki hocayı bir adım öne çıkardı. Başkan Ertuğrul Doğan ile tecrübeli çalıştırıcı görüşürken parada anlaşma sağlanamadı

Trabzonspor'da teknik direktör sorunu çözüme kavuşuyor. Kupadaki Ankaragücü hüsranının ardından Orhan Ak'ın görevinden ayrılmasıyla hoca arayışına başlayan bordo-mavililerde yollar Sergen Yalçın'a çıkıyor. 2 gündür yoğun mesai harcayan Trabzonspor yönetimi, Sergen Yalçın ismini her yönü ile masaya yatırdı. Tecrübeli çalıştırıcının, 30 yılı aşkın süredir hem oyuncu hem de teknik adam olarak Türk futbolunun içinde olmasını artı bir değer olarak gören bordo-mavililer, Beşiktaş'ı şampiyon yapması, genç oyunculara şans tanıması nedeniyle de 50 yaşındaki teknik adamı ön planda tutuyor. Yönetimin bu kararının ardından Başkan Ertuğrul Doğan dün Sergen Yalçın ile masaya oturdu.




YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Başkan Ertuğrul Doğan ile Sergen Yalçın'ın İstanbul'da yaptığı görüşme, maddi konular dışında olumlu geçti. Ortak bir rakamda anlaşamayan taraflar önümüzdeki günlerde birkez daha bir araya gelecek. Tecrübeli hocanın da Fırtına'ya sıcak baktığı öğrenildi. Trabzonspor, yarın oynanacak Kasımpaşa maçına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkacak.

BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Sihirli değnek yok
Önce bir gerçeği belirtmek gerekiyor… Geçen yılın şampiyonu neden bugünlere geldi. Sorunun nedenleri ve niçinleri irdelemeden doğruyu bulma şansımız yok. Sezon başı ayrılanlar ve yapılan transferler gelinen noktanın nedeni olarak karşımızda. Şampiyonlar Ligi'ne katılamama ardından Avrupa'ya veda, lig başarısızlığı ve Türkiye Kupası'ndan da elenmek… Böylesi bir başarısızlıktan sonra kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar var. Bu bir yönetim beceriksizliğidir. Şimdi yeniden her zaman olduğu gibi yine yeniden yapılanma için yola çıkılıyor... Sergen Yalçın gündemdeki isim. Hangi teknik adam gelirse gelsin elinde sihirli bir değneği yoktur. Önce sistem sonra başarı ve istikrarlı bir takım gelir. Gerisi günü kurtarmaktır.

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İlk turda olmadı
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