İşe enerjimizi katacağız!

Trabzonspor'un Antalya Belek kampı başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı kısa konuşmada ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime gitmeleri gerektiği vurgusu yapıp şunları söyledi:Avcı ilk idmandan temponun yüksek olması ve futbolcuların takımda formayı kapmak için gösterdiği çabadan memnun kaldı.