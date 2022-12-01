İşe enerjimizi katacağız!

Trabzonspor'un Antalya Belek kampı başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı kısa konuşmada ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime gitmeleri gerektiği vurgusu yapıp şunları söyledi: "Neleri değiştirebiliriz, neleriuygulayabiliriz, enerjimizi dahafazla bunun içine ne kadar katabiliriz?Sahanın içerisinde neler yapabiliriz,hem göstereceğiz hem deyapacağız." Avcı ilk idmandan temponun yüksek olması ve futbolcuların takımda formayı kapmak için gösterdiği çabadan memnun kaldı.