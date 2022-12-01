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Giriş Tarihi: 1.12.2022

İşe enerjimizi katacağız!

İşe enerjimizi katacağız!
Trabzonspor'un Antalya Belek kampı başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına yaptığı kısa konuşmada ligin geride kalan bölümünden farklı olarak bir değişime gitmeleri gerektiği vurgusu yapıp şunları söyledi: "Neleri değiştirebiliriz, neleri uygulayabiliriz, enerjimizi daha fazla bunun içine ne kadar katabiliriz? Sahanın içerisinde neler yapabiliriz, hem göstereceğiz hem de yapacağız." Avcı ilk idmandan temponun yüksek olması ve futbolcuların takımda formayı kapmak için gösterdiği çabadan memnun kaldı.

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