İşte Fırtına’nın maç programı

Trabzonspor kamp için dün Slovenya'ya gitti. Hazırlıklarına Kranj kentinde devam edecek olan bordo-mavili kafileye izinli olan milli oyuncular 9 Temmuz'da dahil olacak. Fırtına 8 Temmuz'da Hajduk Split (Hırvatistan), 15 Temmuz'da MOL Fehervar (Macaristan), 16 Temmuz'da NK Celje (Slovenya), 25 Temmuz'da Rabotnicki (K.Makedonya) ve 26 Temmuz'da Kranj (Slovenya) ile hazırlık maçı oynayacak.
İlk etabın yıldızı Orsic
Bordo-mavililerde kamp döneminin Trabzon etabı sona ererken, en dikkat çeken isim; yeni transfer Mislav Orsic oldu. , takıma çok çabuk adaptasyon sağlamasının yanı sıra yaptığı asistler ve attığı gollerle göz doldurdu.