İşte Fırtına’nın maç programı

Trabzonspor kamp için dün Slovenya'ya gitti. Hazırlıklarına Kranj kentinde devam edecek olan bordo-mavili kafileye izinli olan milli oyuncular 9 Temmuz'da dahil olacak. Fırtına 8 Temmuz'da Hajduk Split (Hırvatistan), 15 Temmuz'da MOL Fehervar (Macaristan), 16 Temmuz'da NK Celje (Slovenya), 25 Temmuz'da Rabotnicki (K.Makedonya) ve 26 Temmuz'da Kranj (Slovenya) ile hazırlık maçı oynayacak.Bordo-mavililerde kamp döneminin Trabzon etabı sona ererken, en dikkat çeken isim; yeni transfer Mislav Orsic oldu. , takıma çok çabuk adaptasyon sağlamasının yanı sıra yaptığı asistler ve attığı gollerle göz doldurdu.