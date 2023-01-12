İşte zirvenin perde arkası

Trabzonspor'da 5-0'lık Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmıştı. Önceki gün bordo-mavili taraftarlar, Avcı'nın evinin önüne giderek ona destek vermiş ve tecrübeli hoca dademişti. Dün ise Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı, İstanbul'da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Bu görüşmenin detaylarına daulaştı. İşte perde arkası…Kadrodaki tüm oyuncuların performansı ve genel durumu masaya yatırıldı. Abdullah Avcı, bu konudaki fikirlerini yöneticilerle paylaştı.Herhangi bir oyuncunun kadro dışı bırakılması konusu gündeme gelmedi. Ancak ara transfer döneminin başlaması nedeniyle takımdadeğerlendirilmesi yönünde karar çıktı.Toplantıda yöneticiler kendi adlarına, teknik direktör Abdullah Avcı da kendi adına, "Yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız, transfer konusunda özellikle daha seçici olmalıyız" dedi.Ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel oyuncuların sayısına ve buradan gelecek olan rakama bağlı olarak yeni bir transfer planlaması yapılacak.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görüşmenin ardından kulübün internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: "Futbolda zaman zaman olumsuz sonuçları ve gelişmeleri Trabzonspor olarak da yaşıyoruz. Önemli olan bundan sonrasındageniş kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sorunları masaya yatırdık. Çözüm önerilerini ve alınması gereken tedbirleri tartıştık.Desteklemeye devam etsin. Trabzonspor her yönüyle büyüktür ve bütünlük içindeki bir camiadır. Bütünlüğümüzü asla kaybetmeyelim. Hocamıza güvenimiz tamdır ve takımımız bu olumsuzlukları alacağı başarılı sonuçlarla giderecektir."