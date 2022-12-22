İstediğimi aldım

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 biten Kasımpaşa ile oynadıkları hazırlık maçının ardından "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansları artmayan oyuncular var. Ben oyuncu beklemeyeceğim, burası Trabzonspor" demişti. Dün da karşılaşmanın ardından tecrübeli hoca şöyle konuştu: "Kasımpaşa maçından sonraki açıklamalarıma iyi geri dönüşler aldım. Düşük performanslar yukarı çıkmaya başladı, grubun enerjisi iyi.Oyuncularım cevap verdiler, umarım devam ederler. Etmezlerse yollarımızı ayırırız."Abdullah Avcı, F.Bahçe ile oynayacakları maça ilişkin de "Daha ligin 3'te 1'ini oynuyoruz. Bir sürü müsabaka var. Fairplay'e uygun saygı-sevginin olduğu iki kulüp, müsabaka oynayacak. Alternatif kaliteli kadroya karşı kendi evinde planları olan bir takım karşılaşacak. İyi oynayıp, karşılığını alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.KARŞILAŞMAYI 3-0 kazanarak tur atlayan Trabzonspor'da stoper olarak oyuna başlayan Gbamin, maçın 31. dakikasında kendini yere bıraktı. Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun, aldığı darbeden kaynaklı baş dönmesi yaşadığı ve tedbiren oyundan alındığı öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun durumununbelirtildi. Gbamin, görev verilmesi halinde sarı-lacivertlilere karşı forma giyebilecek.TRABZONSPOR'UN Mısırlı futbolcusu Trezeguet, karşılaşmanın 20. dakikasında şut çekmek isterken top saha kenarındaki foto muhabirine çarptı. Bunu gören oyuncu, koşarak foto muhabirine sarıldı ve özür diledi.